Суд обрав запобіжний захід адвокату, який допомагав чоловіку втекти за кордон

Затримання адвоката. Фото: Прокуратура України

У Тернопільській області керівник одного з відділів надання безоплатної правничої допомоги допомагав військовозобов'язаному уникнути призову та втекти за кордон. За гроші чоловік призовного віку міг отримати інвалідність і виїхати за межі України. Адвоката викрили та взяли під варту.

Про це 18 вересня повідомили в Тернопільській обласній прокуратурі, передає Новини.LIVE.

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Деталі справи

За даними слідства, 51-річний правознавець запропонував "клієнту" декілька варіантів виїзду:

непридатність до військової служби з відстрочкою на півроку;

працевлаштування на критичне підприємство оборонно-промислового комплексу з подальшим відрядженням за кордон;

оформлення III групи інвалідності "заднім числом".

Утікач обрав останній варіант. У червні поточного року адвокат отримав три тисячі доларів завдатку і почав готувати медичні документи, згідно з якими військовозобов'язаний нібито перебував на стаціонарному лікуванні в одному із приватних медичних центрів.

На початку вересня фігурант надіслав "клієнту" у WhatsApp фото виписки з медичної карти. У документі стояла дата "серпень 2021 року". Під час зустрічі з охочим утекти за кордон правознавець запевнив чоловіка, що на підставі цієї виписки той зможе отримати інвалідність III групи та безперешкодно виїхати з України.

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Адвокату повідомили про підозру в організації незаконного переправлення людини через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України). Згідно з рішенням суду, під час слідства чоловік перебуватиме під вартою. Доки немає обвинувального вироку, підозрюваний вважається невинуватим. Якщо ж провину доведуть, фігурант може потрапити до в'язниці на строк до дев'яти років і впродовж трьох років не матиме права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. Крім того, за подібні злочини передбачається конфіскація майна.

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