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Суд заарештував адвоката за допомогу ухилянту

Ua ru
26 вересня 2026 03:32
Суд обрав запобіжний захід адвокату, який допомагав чоловіку втекти за кордон
Затримання адвоката. Фото: Прокуратура України

У Тернопільській області керівник одного з відділів надання безоплатної правничої допомоги допомагав військовозобов'язаному уникнути призову та втекти за кордон. За гроші чоловік призовного віку міг отримати інвалідність і виїхати за межі України. Адвоката викрили та взяли під варту.

Про це 18 вересня повідомили в Тернопільській обласній прокуратурі, передає Новини.LIVE.

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Деталі справи

За даними слідства, 51-річний правознавець запропонував "клієнту" декілька варіантів виїзду: 

  • непридатність до військової служби з відстрочкою на півроку; 
  • працевлаштування на критичне підприємство оборонно-промислового комплексу з подальшим відрядженням за кордон;
  • оформлення III групи інвалідності "заднім числом".

Утікач обрав останній варіант. У червні поточного року адвокат отримав три тисячі доларів завдатку і почав готувати медичні документи, згідно з якими військовозобов'язаний нібито перебував на стаціонарному лікуванні в одному із приватних медичних центрів. 

На початку вересня фігурант надіслав "клієнту" у WhatsApp фото виписки з медичної карти. У документі стояла дата "серпень 2021 року". Під час зустрічі з охочим утекти за кордон правознавець запевнив чоловіка, що на підставі цієї виписки той зможе отримати інвалідність III групи та безперешкодно виїхати з України.

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Який запобіжний захід обрав суд

Адвокату повідомили про підозру в організації незаконного переправлення людини через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України). Згідно з рішенням суду, під час слідства чоловік перебуватиме під вартою. Доки немає обвинувального вироку, підозрюваний вважається невинуватим. Якщо ж провину доведуть, фігурант може потрапити до в'язниці на строк до дев'яти років і впродовж трьох років не матиме права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. Крім того, за подібні злочини передбачається конфіскація майна.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Суспільне повідомляв, що суд виніс вирок адміністратору Telegram-каналів. Чоловік інформував підписників про проведення мобілізаційних заходів у Чернігівській області. Упродовж трьох років він перебуватиме на іспитовому строку.

Також Новини.LIVE з посиланням на судовий реєстр писав, що жителька Харківщини перешкоджала роботі груп оповіщення. Жінка адмініструвала Telegram-спільноту, у якій повідомляли про локації, де працівники ТЦК і поліцейські перевіряли документи військовозобов'язаних. Суд призначив порушниці два роки іспитового строку.

суд Тернопільська область мобілізація військовозобов'язані виїзд за кордон
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова

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