Бронювання від мобілізації без оновлених даних в ТЦК - що треба знати

Застосунок "Резерв+", де можна оновити військово-облікові дані. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Якщо військовозобов’язаному громадянину для отримання бронювання від мобілізації потрібно оновити військово-облікові дані, він може це зробити через "Резерв+". Якщо ж громадянин уже перебуває у розшуку, то треба спочатку вирішити цю проблему.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Євген Корнійчук.

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Оновлення військово-облікових даних для бронювання

До юристів звернувся працівник підприємства, визнаного критично важливим для вітчизняної економіки. Чоловік поцікавився, чи може він бути заброньованим від мобілізації, якщо не оновив військово-облікові дані.

Також громадянин уточнив, чи може він зараз оновити військово-облікові дані, якщо це потрібно для бронювання.

"Так, ви можете це зробити через додаток "Резерв+". Якщо там не буде зазначено, що ви у розшуку, або "можливо є порушення військового обліку", вас зможуть забронювати", — пояснив юрист Євген Корнійчук.

Якщо громадянин перебуває у розшуку

Корнійчук пояснив, що існує й інший варіант, і розповів, як вирішити ситуацію з бронюванням у такій ситуації.

"Якщо навпаки, вам треба буде спочатку вирішити питання з ТЦК. Сплатити або оскаржити штраф, після чого вам знімуть з розшуку, і надалі ви будете мати право на бронювання", — зазначив юрист.

Євген Корнійчук розповів про алгоритм дій у разі розшуку — треба подати заяву, отримати постанову, сплатити штраф.

Нагадаємо, ми раніше повідомляли про те, як оновити військово-облікові дані в 2025 році.

Додамо, ми повідомляли про те, хто із українців був звільнений від обов’язку оновлення військово-облікових даних.