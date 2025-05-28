Бронирование от мобилизации без обновленных данных в ТЦК - что нужно знать

Приложение "Резерв+", где можно обновить военно-учетные данные. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Если военнообязанному гражданину для получения бронирования от мобилизации нужно обновить военно-учетные данные, он может это сделать через "Резерв+". Если же гражданин уже находится в розыске, то надо сначала решить эту проблему.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Евгений Корнийчук.

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Обновление военно-учетных данных для бронирования

К юристам обратился работник предприятия, признанного критически важным для отечественной экономики. Мужчина поинтересовался, может ли он быть забронированным от мобилизации, если не обновил военно-учетные данные.

Также гражданин уточнил, может ли он сейчас обновить военно-учетные данные, если это нужно для бронирования.

"Да, вы можете это сделать через приложение "Резерв+". Если там не будет указано, что вы в розыске, или "возможно есть нарушение воинского учета", вас смогут забронировать", — пояснил юрист Евгений Корнийчук.

Если гражданин находится в розыске

Корнийчук объяснил, что существует и другой вариант, и рассказал, как решить ситуацию с бронированием в такой ситуации.

"Если наоборот, вам надо будет сначала решить вопрос с ТЦК. Оплатить или обжаловать штраф, после чего вам снимут с розыска, и в дальнейшем вы будете иметь право на бронирование", — отметил юрист.

Евгений Корнийчук рассказал об алгоритме действий в случае розыска - надо подать заявление, получить постановление, оплатить штраф.

Напомним, мы ранее сообщали о том, как обновить военно-учетные данные в 2025 году.

Добавим, мы сообщали о том, кто из украинцев был освобожден от обязанности обновления военно-учетных данных.