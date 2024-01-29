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Не піду служити, бо не маю 27 років — на Хмельниччині чоловік відмовився мобілізуватися

29 січня 2024 00:17
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Не піду служити, бо не маю 27 років — на Хмельниччині чоловік відмовився мобілізуватися
Українські військові біля зброї на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У Хмельницькій області чоловік відмовився від мобілізації, бо вважав, що призову підлягають громадяни з 27 років. Суд його покарав за ухилення від військової служби.

Про це повідомляє ТСН з посиланням на вирок Ізяславського районного суду Хмельницької області. 

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Зазначається, що чоловік ухилився від призову, не прийшовши на пункт збору до ТЦК. Перед тим ВЛК, яку він пройшов у липні 2023 року, визнала його придатним до військової служби.

За словами чоловіка, "він не з'явився, оскільки вважав, що до 27 років його мобілізувати не можуть. Інших причин неявки у нього не було. Також обвинувачений вказав, що на даний час він служити не бажає, оскільки побоюється за своє життя". 

Чи можуть призвати до 27 років

Своєю чергою суд спростував твердження про те, що чоловіки не підлягають призову до 27 років.

"На військову службу під час мобілізації призиваються резервісти та військовозобов`язані, які перебувають у запасі й не заброньовані в установленому порядку на період мобілізації. Призов резервістів та військовозобов`язаних на військову службу під час мобілізації здійснюється для доукомплектування військових посад, передбачених штатами воєнного часу, у терміни, визначені мобілізаційними планами Збройних сил України та інших військових формувань", — пояснив суд.

За даними установи, 12 лютого 2016 року призовна комісія Ізяславського району Хмельницької області взяла підозрюваного на облік військовозобов`язаних та зарахувала у запас відповідно до 14 Закону України "Про військовий обов`язок і військову службу".

Яке покарання обрав суд

Згідно з вироком суду, чоловіка засудили до 3-х років ув'язнення, однак цей вирок підлягає оскарженню в апеляційному суді.

Скриншот вироку Ізяславського районного суду Хмельницької області
Скриншот вироку Ізяславського районного суду Хмельницької області

Нагадаємо, що в Хмельницькій області чоловік не прийшов до ТЦК на відправлення до військової частини, оскільки повів свого хворого семирічного сина на прийом до лікаря. На суді просив суворо не карати та дати змогу виправитися. Відомо, що вирішив суд.

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закон
Хмельницька область
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