Не пойду служить, потому что нет 27 лет — на Хмельнитчине мужчина отказался мобилизоваться
В Хмельницкой области мужчина отказался от мобилизации, считая, что призыву подлежат граждане с 27 лет. Суд его наказал за уклонение от военной службы.
Об этом сообщает ТСН ссылаясь на приговор Изяславского районного суда Хмельницкой области.
Отказался служить, потому что еще нет 27
Отмечается, что мужчина уклонился от призыва, не придя на пункт сбора в ТЦК. Прежде ВВК, которую он прошел в июле 2023 года, сочла его пригодным к военной службе.
По словам мужчины, "он не явился, поскольку считал, что до 27 лет его мобилизовать не могут. Других причин неявки у него не было. Также обвиняемый указал, что в настоящее время он служить не желает, поскольку опасается за свою жизнь".
Могут ли призвать до 27 лет
В свою очередь суд опроверг утверждение о том, что мужчины не подлежат призыву до 27 лет.
"На военную службу во время мобилизации призываются резервисты и военнообязанные, которые находятся в запасе и не забронированы в установленном порядке на период мобилизации. Призыв резервистов и военнообязанных на военную службу во время мобилизации осуществляется для доукомплектования военных должностей, предусмотренных штатами военного времени, в сроки, определенные мобилизационными планами Вооруженных сил Украины и других военных формирований", — пояснил суд.
По данным учреждения, 12 февраля 2016 года призывная комиссия Изяславского района Хмельницкой области взяла подозреваемого на учет военнообязанных и засчитала в запас в соответствии с 14 Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе".
Какое наказание избрал суд
Согласно приговору суда, мужчина получил 3 года заключения, однако этот приговор подлежит обжалованию в апелляционном суде.
Напомним, что в Хмельницкой области мужчина не пришел в ТЦК на отправку в воинскую часть, поскольку повел своего больного семилетнего сына на прием к врачу. На суде просил строго не наказывать и позволить исправиться. Известно, что разрешил суд.
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