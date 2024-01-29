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Не пойду служить, потому что нет 27 лет — на Хмельнитчине мужчина отказался мобилизоваться

29 января 2024 00:37
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Не пойду служить, потому что нет 27 лет — на Хмельнитчине мужчина отказался мобилизоваться
Украинские военные у оружия на передовом. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Хмельницкой области мужчина отказался от мобилизации, считая, что призыву подлежат граждане с 27 лет. Суд его наказал за уклонение от военной службы.

Об этом сообщает ТСН ссылаясь на приговор Изяславского районного суда Хмельницкой области.

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Отмечается, что мужчина уклонился от призыва, не придя на пункт сбора в ТЦК. Прежде ВВК, которую он прошел в июле 2023 года, сочла его пригодным к военной службе.

По словам мужчины, "он не явился, поскольку считал, что до 27 лет его мобилизовать не могут. Других причин неявки у него не было. Также обвиняемый указал, что в настоящее время он служить не желает, поскольку опасается за свою жизнь".

Могут ли призвать до 27 лет

В свою очередь суд опроверг утверждение о том, что мужчины не подлежат призыву до 27 лет.

"На военную службу во время мобилизации призываются резервисты и военнообязанные, которые находятся в запасе и не забронированы в установленном порядке на период мобилизации. Призыв резервистов и военнообязанных на военную службу во время мобилизации осуществляется для доукомплектования военных должностей, предусмотренных штатами военного времени, в сроки, определенные мобилизационными планами Вооруженных сил Украины и других военных формирований", — пояснил суд.

По данным учреждения, 12 февраля 2016 года призывная комиссия Изяславского района Хмельницкой области взяла подозреваемого на учет военнообязанных и засчитала в запас в соответствии с 14 Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Какое наказание избрал суд

Согласно приговору суда, мужчина получил 3 года заключения, однако этот приговор подлежит обжалованию в апелляционном суде.

Скриншот приговора Изяславского райсуда Хмельницкой области
Скриншот приговора Изяславского райсуда Хмельницкой области

Напомним, что в Хмельницкой области мужчина не пришел в ТЦК на отправку в воинскую часть, поскольку повел своего больного семилетнего сына на прием к врачу. На суде просил строго не наказывать и позволить исправиться. Известно, что разрешил суд.

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закон
Хмельницкая область
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