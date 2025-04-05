У чоловіка була панічна атака, тому командир не взяв його на службу, а суд не став жорстко карати

Військовослужбовці ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Ухвалою Кременецького районного суду Тернопільської області засуджено чоловіка, який ухилявся від мобілізації. Проте через особливий нюанс його не сильно покарали.

Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Під час судового засідання з'ясувалось, що чоловіка було визнано придатним на ВЛК до служби в ЗСУ, проте отримавши бойову повістку він не потрапив до лав війська. Сам обвинувачений пояснив, що їздив з працівниками ТЦК на полігон, але командир відмовився його взяти, бо того дуже сильно трясло, у нього була паніка. Після повернення до дому чоловік вже потім нікуди не ходив.

Рішення суду

Після аналізу наданих доказів суд визнав чоловіка винним за статтею 336 Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді одного року випробувального строку.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як українцям отримати бронь від мобілізації у квітні 2025 року.

Додамо, ми повідомляли про те, хто із засуджених в Україні підлягає мобілізації у квітні.