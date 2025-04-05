У мужчины была паническая атака, поэтому командир не взял его на службу, а суд не стал жестко наказывать

Военнослужащие ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Постановлением Кременецкого районного суда Тернопольской области осужден мужчина, который уклонялся от мобилизации. Однако из-за особого нюанса его не сильно наказали.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Во время судебного заседания выяснилось, что мужчина был признан годным на ВВК к службе в ВСУ, однако получив боевую повестку он не попал в ряды войска. Сам обвиняемый объяснил, что ездил с работниками ТЦК на полигон, но командир отказался его взять, потому что того очень сильно трясло, у него была паника. После возвращения домой мужчина уже потом никуда не ходил.

Решение суда

После анализа предоставленных доказательств суд признал мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде одного года испытательного срока.

Напомним, мы ранее писали о том, как украинцам получить бронь от мобилизации в апреле 2025 года.

Добавим, мы сообщали о том, кто из осужденных в Украине подлежит мобилизации в апреле.