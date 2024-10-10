Виїзд чоловіків за кордон. Фото: з відкритих джерел

Верховна Рада України заборонила мобілізацію військовозобов'язаних українців до 25 років, ухваливши відповідний закон. Сам вік, без підтверджених документів, не дає підстав для виїзду за кордон, але, оформивши відповідні документи, ця категорія чоловіків зможе виїхати з країни.

Який механізм виїзду за кордон українців до 25 років, Новини.LIVE розповіла юристка Надія Шуляк.

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Виїзд чоловіків за кордон

Верховна Рада України законом заборонила мобілізовувати чоловіків молодше 25 років. Тепер вони не підлягають призову на військову службу під час мобілізації до досягнення 25-річного віку.

"Відтепер військовозобов’язані до 25 років мають право отримати відстрочку. Однак для перетину кордону військовозобов’язаним все-таки прийдеться мати додаткові документи, сам факт наявності відповідного віку не є підставою для перетину кордону під час військового стану", — заявила юристка.

Юристка Надія Шуляк. Фото: Новини.LIVE

Відстрочка автоматично не з'явиться в базі даних всіх чоловіків до 25 років після набрання чинності закону. Її треба саме оформити. Для цього військовозобов'язаний має звернутися до ТЦК та СП. Питання щодо надання відстрочки розглядає комісія.

Наразі процедура оформлення відстрочки така:

військовозобов'язаний подає заяву на ім'я голови комісії (або відділу ТЦК та СП)

додає документи, що підтверджують право на відстрочку, або їх засвідчені копії.

У додатку 5 Порядку №560 є перелік документів, які потрібно подавати для оформлення відстрочки за відповідною підставою. Також тут міститься перелік підстав як конкретних, так і з поміткою "Інше": №24 — інші військовозобов'язані або окремі категорії громадян у передбачених законом випадках.

"Таким чином, при перетині кордону військовозобов’язані повинні мати військово-облікові документи, в яких має бути зазначена інформація про отримання такої відстрочки", — додала юристка.

Нагадаємо, у Верховній Раді схвалили в цілому закон 11379-Д, який забороняє мобілізовувати українців молодше 25-річного віку. За таке рішення проголосувало 311 народних депутатів.

А от на думку нардепа, закон про заборону мобілізації українців від 18 до 25 років — це фактично не заборона, а виправлення помилки в законодавстві. Народний депутат пояснив, у чому була проблема призову військовозобов'язаних цієї вікової категорії.