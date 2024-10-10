Выезд мужчин за границу. Фото: из открытых источников

Верховная Рада Украины запретила мобилизацию военнообязанных украинцев до 25 лет, приняв соответствующий закон. Сам возраст, без подтверждающих документов, не дает оснований для выезда за границу, но, оформив соответствующие документы, эта категория мужчин сможет уехать из страны.

Каков механизм выезда за границу украинцев до 25 лет, Новини.LIVE рассказала юрист Надежда Шуляк.

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Выезд мужчин за границу

Верховная Рада Украины законом запретила мобилизовывать мужчин моложе 25 лет. Теперь они не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации до достижения 25-летнего возраста.

"Отныне военнообязанные до 25 лет имеют право получить отсрочку. Однако для пересечения границы военнообязанным все же придется иметь дополнительные документы, сам факт наличия соответствующего возраста не является основанием для пересечения границы во время военного положения", — заявила юрист.

Юристка Надежда Шуляк. Фото: Новини.LIVE

Отсрочка автоматически не появится в базе данных всех мужчин до 25 лет после вступления закона в силу. Ее нужно как раз оформить. Для этого военнообязанный должен обратиться в ТЦК и СП. Вопрос о предоставлении отсрочки рассматривает комиссия.

Процедура оформления отсрочки следующая:

военнообязанный подает заявление на имя главы комиссии (или отдела ТЦК и СП),

добавляет документы, подтверждающие право на отсрочку, или их заверенные копии.

В приложении 5 Порядка №560 есть перечень документов, которые следует подавать для оформления отсрочки по соответствующему основанию. Также здесь содержится перечень оснований как конкретных, так и с пометкой "Другое": №24 — другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях.

"Таким образом, при пересечении границы военнообязанные должны иметь военно-учетные документы, в которых должна быть указана информация о получении такой отсрочки", — добавила юрист.

Напомним, в Верховной Раде одобрили в целом закон 11379-Д, запрещающий мобилизовывать украинцев младше 25-летнего возраста. За такое решение проголосовало 311 народных депутатов.

А вот, по мнению нардепа, закон о запрете мобилизации украинцев от 18 до 25 лет — это фактически не запрет, а исправление ошибки в законодательстве. Народный депутат объяснил, в чем была проблема призыва военнообязанных этой возрастной категории.