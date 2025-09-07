Відео
Головна Мобілізація Не прибув за бойовою повісткою — коли за це не покарають

Не прибув за бойовою повісткою — коли за це не покарають

Ua ru
Дата публікації: 7 вересня 2025 12:20
Не забирав бойову повістку - яке покарання чекає на військовозобов’язаного
Громадянин з бойовою повісткою. Фото: УНІАН

Ігнорування бойової повістки (мобільного розпорядження) загрожує кримінальним переслідуванням. Але якщо повістка надіслана з порушенням, санкції щодо громадянина не можуть бути застосовані.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Чи можна ігнорувати бойову повістку

Мобілізація військовозобов’язаних громадян відбувається за допомогою мобілізаційних розпоряджень, які ще називають бойовими повістками.

До юристів звернувся громадянин, який проігнорував бойову повістку, прислану поштою, але при цьому він не проходив військово-лікарську комісію.

Чоловік поцікавився, чи можуть його мобілізувати навіть попри ігнорування мобілізаційного розпорядження.

"Тут не тільки можуть мобілізувати, але і у гіршому випадку порушити кримінальну справу, оскільки неявка по мобілізаційному розпорядженню буде кваліфікована, як дії передбачені статтею 336 ККУ", — наголосив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Під час воєнного стану санкція цієї статті передбачає від 3 до 5 років позбавлення волі.

ТЦК порушили правила

Разом з тим, підкреслив Айвазян, викликає питання сам процес надсилання бойової повістки громадянину, який не пройшов військово-лікарську комісію.

"Висилати поштою оповіщення про мобілізацію ТЦК має право лише після проходження ВЛК, не раніше", — зазначив юрист.

Він підкреслив, що у такій ситуації, як описав громадянин, можна оскаржити дії ТЦК — тобто покарання за неприбуття за бойовою повісткою не повинно бути взагалі, бо вона надіслана з порушенням законодавства.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли бойова повістка вважається врученою.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можуть залишити бойову повістку у дверях.

повістки ВЛК ТЦК та СП військовозобов'язані бойова повістка
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
