Не забирал боевую повестку - какое наказание ждет военнообязанного

Не прибыл по боевой повестке — когда за это не накажут
Игнорирование боевой повестки (мобильного распоряжения) грозит уголовным преследованием. Но если повестка отправлена с нарушением, санкции в отношении гражданина не могут быть применены.
Можно ли игнорировать боевую повестку
Мобилизация военнообязанных граждан происходит с помощью мобилизационных распоряжений, которые еще называют боевыми повестками.
К юристам обратился гражданин, который проигнорировал боевую повестку, присланную по почте, но при этом он не проходил военно-врачебную комиссию.
Мужчина поинтересовался, могут ли его мобилизовать даже несмотря на игнорирование мобилизационного распоряжения.
"Здесь не только могут мобилизовать, но и в худшем случае возбудить уголовное дело, поскольку неявка по мобилизационному распоряжению будет квалифицирована, как действия, предусмотренные статьей 336 УК", — отметил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.
Во время военного положения санкция этой статьи предусматривает от 3 до 5 лет лишения свободы.
ТЦК нарушили правила
Вместе с тем, подчеркнул Айвазян, вызывает вопросы сам процесс отправки боевой повестки гражданину, который не прошел военно-врачебную комиссию.
"Высылать по почте оповещения о мобилизации ТЦК имеет право только после прохождения ВВК, не раньше", — отметил юрист.
Он подчеркнул, что в такой ситуации, как описал гражданин, можно обжаловать действия ТЦК — то есть наказание за неприбытие по боевой повестке не должно быть вообще, потому что она отправлена с нарушением законодательства.
