Не забирал боевую повестку - какое наказание ждет военнообязанного

Игнорирование боевой повестки (мобильного распоряжения) грозит уголовным преследованием. Но если повестка отправлена с нарушением, санкции в отношении гражданина не могут быть применены.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Можно ли игнорировать боевую повестку

Мобилизация военнообязанных граждан происходит с помощью мобилизационных распоряжений, которые еще называют боевыми повестками.

К юристам обратился гражданин, который проигнорировал боевую повестку, присланную по почте, но при этом он не проходил военно-врачебную комиссию.

Мужчина поинтересовался, могут ли его мобилизовать даже несмотря на игнорирование мобилизационного распоряжения.

"Здесь не только могут мобилизовать, но и в худшем случае возбудить уголовное дело, поскольку неявка по мобилизационному распоряжению будет квалифицирована, как действия, предусмотренные статьей 336 УК", — отметил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Во время военного положения санкция этой статьи предусматривает от 3 до 5 лет лишения свободы.

ТЦК нарушили правила

Вместе с тем, подчеркнул Айвазян, вызывает вопросы сам процесс отправки боевой повестки гражданину, который не прошел военно-врачебную комиссию.

"Высылать по почте оповещения о мобилизации ТЦК имеет право только после прохождения ВВК, не раньше", — отметил юрист.

Он подчеркнул, что в такой ситуации, как описал гражданин, можно обжаловать действия ТЦК — то есть наказание за неприбытие по боевой повестке не должно быть вообще, потому что она отправлена с нарушением законодательства.

