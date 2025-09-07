Видео
Главная Мобилизация Не прибыл по боевой повестке — когда за это не накажут

Не прибыл по боевой повестке — когда за это не накажут

Ua ru
Дата публикации 7 сентября 2025 12:20
Не забирал боевую повестку - какое наказание ждет военнообязанного
Гражданин с боевой повесткой. Фото: УНІАН

Игнорирование боевой повестки (мобильного распоряжения) грозит уголовным преследованием. Но если повестка отправлена с нарушением, санкции в отношении гражданина не могут быть применены.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Можно ли игнорировать боевую повестку

Мобилизация военнообязанных граждан происходит с помощью мобилизационных распоряжений, которые еще называют боевыми повестками.

К юристам обратился гражданин, который проигнорировал боевую повестку, присланную по почте, но при этом он не проходил военно-врачебную комиссию.

Мужчина поинтересовался, могут ли его мобилизовать даже несмотря на игнорирование мобилизационного распоряжения.

"Здесь не только могут мобилизовать, но и в худшем случае возбудить уголовное дело, поскольку неявка по мобилизационному распоряжению будет квалифицирована, как действия, предусмотренные статьей 336 УК", — отметил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Во время военного положения санкция этой статьи предусматривает от 3 до 5 лет лишения свободы.

ТЦК нарушили правила

Вместе с тем, подчеркнул Айвазян, вызывает вопросы сам процесс отправки боевой повестки гражданину, который не прошел военно-врачебную комиссию.

"Высылать по почте оповещения о мобилизации ТЦК имеет право только после прохождения ВВК, не раньше", — отметил юрист.

Он подчеркнул, что в такой ситуации, как описал гражданин, можно обжаловать действия ТЦК — то есть наказание за неприбытие по боевой повестке не должно быть вообще, потому что она отправлена с нарушением законодательства.

Напомним, мы ранее писали о том, когда боевая повестка считается врученной.

Добавим, мы сообщали о том, могут ли оставить боевую повестку в дверях.

повестки ВВК ТЦК и СП военнообязанные боевая повестка
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
