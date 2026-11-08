Патруль ТЦК та поліція проводять перевірку водіїв на блокпосту. Ілюстративне фото: кадр з відео

Громадяни України у разі неявки до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) можуть бути обмежені у праві керувати автомобілем. Відповідна норма передбачена у законодавстві, але обмеження відбувається не автоматично і не за рішенням ТЦК, а виключно через суд і за визначеною процедурою.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Facebook Житомирського обласного ТЦК та СП.

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Чи можуть забрати права, якщо не прийшов до ТЦК

У Житомирському ОТЦК розповіли, що теоретично обмеження керування може бути за таких умов і дій:

військовозобов’язаний не дотримується встановлених законодавством вимог, через що вчиняє адміністративне правопорушення, передбачене статтею 210-1 КУпАП;

ТЦК та СП направляє до Національної поліції звернення з проханням затримати порушника адміністративного законодавства та доставити його до центру комплектування;

якщо правоохоронці повідомляють про неможливість виконати таке прохання, ТЦК надсилає військовозобов’язаному офіційну письмову вимогу рекомендованим поштовим відправленням;

якщо після отримання документа людина протягом 10 календарних днів не виконує зазначених у ньому вимог, тоді територіальний центр комплектування має право подати відповідне звернення до суду;

після цього суд вивчає обставини справи та визначає, чи достатньо правових підстав для тимчасового обмеження права цієї особи керувати транспортними засобами.

Водночас закон передбачає винятки, при яких суд не може застосувати обмеження. Це можливо, якщо:

авто є основним законним джерелом засобів існування людини;

транспорт використовується у зв'язку з інвалідністю людини;

авто потрібне для перевезення людей чи дитинки I або II групи з інвалідності.

"На який строк можуть обмежити право керування? До виконання вимоги ТЦК та СП або її відкликання. Тобто йдеться не про остаточне позбавлення водійського посвідчення, а про тимчасове обмеження права керувати транспортом під час мобілізації. Важливо: сам факт неявки за повісткою не означає автоматичної заборони керувати автомобілем. Для звернення до суду та задоволення позову мають бути дотримані всі передбачені законом умови", — резюмували у ТЦК.

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Пост ТЦК. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, чоловіки, які здобувають освіту в закордонних справах, мають такі ж підстави для звільнення від призову, як і студенти начальних закладів в Україні. Тож відмова ТЦК у наданні відстрочки є неправомірною.

Також ми писали, коли ТЦК нададуть чоловіку відстрочку, у якого дружина має третю групу інвалідності.