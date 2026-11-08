Патруль ТЦК и полиция проводят проверку водителей на блокпосту. Иллюстративное фото: кадр из видео

Граждане Украины в случае неявки в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) могут быть лишены права управления автомобилем. Соответствующая норма предусмотрена в законодательстве, но ограничение налагается не автоматически и не по решению ТЦК, а исключительно через суд и в соответствии с установленной процедурой.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Facebook Житомирского областного ТЦК и СП.

Реклама

Могут ли лишить прав, если не явился в ТЦК

В Житомирском ОТЦК рассказали, что теоретически ограничение права на управление транспортным средством может наступить при следующих условиях и действиях:

военнообязанный не соблюдает установленные законодательством требования, в результате чего совершает административное правонарушение, предусмотренное статьёй 210-1 КоАП;

ТЦК и СП направляет в Национальную полицию обращение с просьбой задержать нарушителя административного законодательства и доставить его в центр комплектования;

если правоохранительные органы сообщают о невозможности выполнить такую просьбу, ТЦК направляет военнообязанному официальное письменное требование заказным почтовым отправлением;

если после получения документа лицо в течение 10 календарных дней не выполняет указанные в нем требования, то территориальный центр комплектования имеет право подать соответствующее обращение в суд;

после этого суд изучает обстоятельства дела и определяет, достаточно ли правовых оснований для временного ограничения права данного лица управлять транспортными средствами.

В то же время закон предусматривает исключения, при которых суд не может применить ограничение. Это возможно, если:

автомобиль является основным законным источником средств к существованию человека;

транспортное средство используется в связи с инвалидностью человека;

автомобиль необходим для перевозки людей или ребенка I или II группы инвалидности.

"На какой срок могут ограничить право управления? До выполнения требования ТЦК и СП или его отзыва. То есть речь идет не об окончательном лишении водительского удостоверения, а о временном ограничении права управлять транспортным средством во время мобилизации. Важно: сам факт неявки по повестке не означает автоматического запрета на управление автомобилем. Для обращения в суд и удовлетворения иска должны быть соблюдены все предусмотренные законом условия", — резюмировали в ТЦК.

Читайте также:

Пост ТЦК. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, мужчины, получающие образование в области международных отношений, имеют такие же основания для освобождения от призыва, как и студенты учебных заведений в Украине. Поэтому отказ ТЦК в предоставлении отсрочки является неправомерным.

Также мы писали о том, когда ТЦК предоставит отсрочку мужчине, у которого жена имеет третью группу инвалидности.