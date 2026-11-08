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Главная Мобилизация Не явился в ТЦК: могут ли лишить водительских прав

Не явился в ТЦК: могут ли лишить водительских прав

Ua ru
8 ноября 2026 04:30
Мужчина не явился в ТЦК — заберут ли водительские права за неявку кадр из видео
Патруль ТЦК и полиция проводят проверку водителей на блокпосту. Иллюстративное фото: кадр из видео

Граждане Украины в случае неявки в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) могут быть лишены права управления автомобилем. Соответствующая норма предусмотрена в законодательстве, но ограничение налагается не автоматически и не по решению ТЦК, а исключительно через суд и в соответствии с установленной процедурой.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Facebook Житомирского областного ТЦК и СП.

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Могут ли лишить прав, если не явился в ТЦК

В Житомирском ОТЦК рассказали, что теоретически ограничение права на управление транспортным средством может наступить при следующих условиях и действиях:

  • военнообязанный не соблюдает установленные законодательством требования, в результате чего совершает административное правонарушение, предусмотренное статьёй 210-1 КоАП;
  • ТЦК и СП направляет в Национальную полицию обращение с просьбой задержать нарушителя административного законодательства и доставить его в центр комплектования;
  • если правоохранительные органы сообщают о невозможности выполнить такую просьбу, ТЦК направляет военнообязанному официальное письменное требование заказным почтовым отправлением;
  • если после получения документа лицо в течение 10 календарных дней не выполняет указанные в нем требования, то территориальный центр комплектования имеет право подать соответствующее обращение в суд;
  • после этого суд изучает обстоятельства дела и определяет, достаточно ли правовых оснований для временного ограничения права данного лица управлять транспортными средствами.

В то же время закон предусматривает исключения, при которых суд не может применить ограничение. Это возможно, если:

  • автомобиль является основным законным источником средств к существованию человека;
  • транспортное средство используется в связи с инвалидностью человека;
  • автомобиль необходим для перевозки людей или ребенка I или II группы инвалидности.

"На какой срок могут ограничить право управления? До выполнения требования ТЦК и СП или его отзыва. То есть речь идет не об окончательном лишении водительского удостоверения, а о временном ограничении права управлять транспортным средством во время мобилизации. Важно: сам факт неявки по повестке не означает автоматического запрета на управление автомобилем. Для обращения в суд и удовлетворения иска должны быть соблюдены все предусмотренные законом условия", — резюмировали в ТЦК.

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Пост ТЦК. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, мужчины, получающие образование в области международных отношений, имеют такие же основания для освобождения от призыва, как и студенты учебных заведений в Украине. Поэтому отказ ТЦК в предоставлении отсрочки является неправомерным.

Также мы писали о том, когда ТЦК предоставит отсрочку мужчине, у которого жена имеет третью группу инвалидности.

водительское удостоверение мобилизация автомобиль водители ТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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