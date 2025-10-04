Відео
Не пройшов ВЛК — чи продовжать бронювання

Не пройшов ВЛК — чи продовжать бронювання

Ua ru
Дата публікації: 4 жовтня 2025 12:20
Продовження бронювання - чи впливає на бронювання ВЛК
Військово-лікарська комісія. Фото: КОТЦК

Відсутність документу про пройдену військово-лікарську комісію не вплине на можливість продовження бронювання. Але якщо непройдена ВЛК буде визнана порушенням військового обліку, у заброньованого громадянина можуть виникнути проблеми.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Читайте також:

Червона лінія і перебронювання

Працівники критично важливих для української економіки підприємств мають право на отримання бронювання від мобілізації у особливий період, під час дії воєнного стану.

До юристів звернувся громадянин, який має бронь, але не безстрокову.

Чоловік поцікавився, чи продовжать йому бронювання, якщо він не пройшов військово-лікарську комісію.

Юрист Євген Корнійчук, коментуючи таку ситуацію, запевнив, що складнощів з продовженням бронювання не повинно бути.

"Якщо у вас у додатку "Резерв+" немає червоної лінії вас можуть забронювати без будь-яких проблем", — наголосив у відповіді громадянину Корнійчук.

Коли бронювання все ж не продовжать

Інший юрист, адвокат Юрій Айвазян, пояснив, у якій конкретній ситуації громадянину можуть не продовжити бронювання.

"Не можуть перебронювати в даному випадку лише за умови, якщо у Вас є позначка про порушення правил обліку в "Резерві+", — пояснив Айвазян.

Якщо ж у ТЦК не буде ухвалене рішення про порушення військового обліку за не пройдену військово-лікарську комісію, то і на бронювання це не вплине.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які потрібні документи для продовження бронювання від мобілізації.

Додамо, ми повідомляли про те, що юрист назвав головну проблему при продовженні бронювання.

військовий облік мобілізація бронювання ТЦК та СП військовозобов'язані
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
