Продление бронирования - влияет ли на бронирование ВВК

Отсутствие документа о пройденной военно-врачебной комиссии не повлияет на возможность продления бронирования. Но если непройденная ВВК будет признана нарушением воинского учета, у забронированного гражданина могут возникнуть проблемы.

Работники критически важных для украинской экономики предприятий имеют право на получение бронирования от мобилизации в особый период, во время действия военного положения.

К юристам обратился гражданин, который имеет бронь, но не бессрочную.

Мужчина поинтересовался, продлят ли ему бронирование, если он не прошел военно-врачебную комиссию.

Юрист Евгений Корнийчук, комментируя такую ситуацию, заверил, что сложностей с продлением бронирования не должно быть.

"Если у вас в приложении "Резерв+" нет красной линии вас могут забронировать без каких-либо проблем", — отметил в ответе гражданину Корнийчук.

Когда бронирование все же не продлят

Другой юрист, адвокат Юрий Айвазян, объяснил, в какой конкретной ситуации гражданину могут не продлить бронирование.

"Не могут перебронировать в данном случае только при условии, если у Вас есть отметка о нарушении правил учета в "Резерве+", — пояснил Айвазян.

Если же в ТЦК не будет принято решение о нарушении воинского учета за не пройденную военно-врачебную комиссию, то и на бронирование это не повлияет.

