Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Не прошел ВВК — продлят ли бронирование

Не прошел ВВК — продлят ли бронирование

Ua ru
Дата публикации 4 октября 2025 12:20
Продление бронирования - влияет ли на бронирование ВВК
Военно-врачебная комиссия. Фото: КОТЦК

Отсутствие документа о пройденной военно-врачебной комиссии не повлияет на возможность продления бронирования. Но если непройденная ВВК будет признана нарушением воинского учета, у забронированного гражданина могут возникнуть проблемы.

Об этом написали на портале "Юристы.UA".

Реклама
Читайте также:

Красная линия и перебронирование

Работники критически важных для украинской экономики предприятий имеют право на получение бронирования от мобилизации в особый период, во время действия военного положения.

К юристам обратился гражданин, который имеет бронь, но не бессрочную.

Мужчина поинтересовался, продлят ли ему бронирование, если он не прошел военно-врачебную комиссию.

Юрист Евгений Корнийчук, комментируя такую ситуацию, заверил, что сложностей с продлением бронирования не должно быть.

"Если у вас в приложении "Резерв+" нет красной линии вас могут забронировать без каких-либо проблем", — отметил в ответе гражданину Корнийчук.

Когда бронирование все же не продлят

Другой юрист, адвокат Юрий Айвазян, объяснил, в какой конкретной ситуации гражданину могут не продлить бронирование.

"Не могут перебронировать в данном случае только при условии, если у Вас есть отметка о нарушении правил учета в "Резерве+", — пояснил Айвазян.

Если же в ТЦК не будет принято решение о нарушении воинского учета за не пройденную военно-врачебную комиссию, то и на бронирование это не повлияет.

Напомним, мы ранее писали о том, какие нужны документы для продления бронирования от мобилизации.

Добавим, мы сообщали о том, что юрист назвал главную проблему при продлении бронирования.

военный учет мобилизация бронирование ТЦК и СП военнообязанные
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации