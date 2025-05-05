Бронювання від мобілізації травень 2025 — коли продовження автоматичне

Працівник на підприємстві. Фото: bigjobs.com.ua

Згідно із чинним українським законодавством, бронювання від мобілізації має бути продовжене автоматично. Але на практиці стратегічно важливим підприємствам варто зайнятися цим питанням самостійно.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Формальна сторона продовження бронювання

В Україні продовжується процес загальної мобілізації, оголошеної після запровадження на усій території країни воєнного стану.

Частина військовозобов’язаних громадян, яка працює на стратегічно важливих підприємствах, може отримати бронювання від мобілізації.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може бронювання продовжуватися автоматично.

"За законом повинно бути продовжено автоматично", — зазначив у відповіді адвокат Юрій Айвазян.

Що робити підприємствам на практиці

Але, підкреслив юрист, практична сторона цього питання дещо відрізняється від формальної, законної.

"На практиці краще, щоб це зробила ваша установа", — порадив громадянину Айвазян.

Адвокат припустив, що на підприємствах, які отримали право бронювати своїх працівників, чудово знають ці нюанси процесу бронювання.

Нагадаємо, ми писали про те, чи може резервіст отримати бронювання від мобілізації.

Додамо, ми повідомляли про те, з якої фінансової причини може бути анульоване бронювання від мобілізації.