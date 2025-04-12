ВЛК після самовільного залишення частини — чим загрожує відмова від ВЛК

Військовослужбовець на СЗЧ. Фото: Inseinim

Відмова від проходження військово-лікарської комісії після повернення із СЗЧ є визнанням відмови від продовження військової служби. А це може обернутися для такого військовослужбовця серйозним покаранням.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Частину військовослужбовців, які повернулися до ЗСУ після самовільного залишення військової частини, можуть направити на військово-лікарську комісію.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, що може на нього чекати у випадку відмови від ВЛК.

"Якщо ви не пройдете ВЛК, це буде означати для слідчого, що ви не маєте намірів повернутися на службу, і кримінальна справа проти вас буде направлена в суд", — пояснив адвокат Юрій Айвазян.

Покарання в суді за СЗЧ

Юрист також додав, чим може завершитися судовий розгляд такої справи для військовослужбовця.

"В такому випадку реальне відбування покарання в місцях позбавлення волі неминуче", — підкреслив Айвазян.

Згідно із Кримінальним кодексом, за СЗЧ військовослужбовець може отримати від 5 до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли кримінальна справа після самовільного залишення частини не відкривається.

Додамо, ми повідомляли про те, чи нарахують солдату в СЗЧ зарплату за місяць.