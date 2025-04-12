ВЛК після самовільного залишення частини — чим загрожує відмова від ВЛК

Не пройшов ВЛК після СЗЧ — що чекає на військового
Відмова від проходження військово-лікарської комісії після повернення із СЗЧ є визнанням відмови від продовження військової служби. А це може обернутися для такого військовослужбовця серйозним покаранням.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Відмовився від ВЛК після СЗЧ — що далі
Частину військовослужбовців, які повернулися до ЗСУ після самовільного залишення військової частини, можуть направити на військово-лікарську комісію.
До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, що може на нього чекати у випадку відмови від ВЛК.
"Якщо ви не пройдете ВЛК, це буде означати для слідчого, що ви не маєте намірів повернутися на службу, і кримінальна справа проти вас буде направлена в суд", — пояснив адвокат Юрій Айвазян.
Покарання в суді за СЗЧ
Юрист також додав, чим може завершитися судовий розгляд такої справи для військовослужбовця.
"В такому випадку реальне відбування покарання в місцях позбавлення волі неминуче", — підкреслив Айвазян.
Згідно із Кримінальним кодексом, за СЗЧ військовослужбовець може отримати від 5 до 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли кримінальна справа після самовільного залишення частини не відкривається.
Додамо, ми повідомляли про те, чи нарахують солдату в СЗЧ зарплату за місяць.
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