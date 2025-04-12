ВВК после самовольного оставления части — чем грозит отказ от ВВК

Военнослужащий на СОЧ. Фото: Inseinim

Отказ от прохождения военно-врачебной комиссии после возвращения из СОЧ является признанием отказа от продолжения военной службы. А это может обернуться для такого военнослужащего серьезным наказанием.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Часть военнослужащих, которые вернулись в ВСУ после самовольного оставления воинской части, могут направить на военно-врачебную комиссию.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, что может его ждать в случае отказа от ВВК.

"Если вы не пройдете ВВК, это будет означать для следователя, что вы не намерены вернуться на службу, и уголовное дело против вас будет направлено в суд", — пояснил адвокат Юрий Айвазян.

Наказание в суде за СОЧ

Юрист также добавил, чем может завершиться судебное рассмотрение такого дела для военнослужащего.

"В таком случае реальное отбывание наказания в местах лишения свободы неизбежно", — подчеркнул Айвазян.

Согласно Уголовному кодексу, за СОЧ военнослужащий может получить от 5 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, мы ранее писали о том, когда уголовное дело после самовольного оставления части не открывается.

Добавим, мы сообщали о том, начислят ли солдату в СОЧ зарплату за месяц.