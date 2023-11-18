Тимчасове посвідчення військовозобов'язаного — що це і кому видають

Військовозобов'язані чоловіки в територіальному центрі комплектування. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook

За правилами військового обліку, які діють в Україні, кожен чоловік віком від 18 до 60 років повинен мати військово-обліковий документ. Зазвичай таким документом є військовий квиток. Проте, не рідко замість нього видається тимчасове посвідчення.

Що таке тимчасове посвідчення, яку інформацію має містити документ та кому його видають, розповідаємо далі в матеріалі. ​​​​

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Що таке тимчасове посвідчення

Тимчасовим посвідченням є документ, що посвідчує особу військовозобов’язаного, який перебуває у запасі осіб:

офіцерського складу;

сержантського і старшинського;

рядового.

Саме тимчасове посвідчення військовозобов’язаного визначає належність його власника до виконання військового обов’язку.

Слід зауважити, що даний документ з'явився в Україні лише 2017 року. Він був затверджений Наказом Міністерства оборони України № 610 "Про тимчасове посвідчення військовозобов’язаного".

Який вигляд має тимчасове посвідчення військовозобов’язаного

У вищезгаданому наказі Міноборони зазначається, що документ маж бути виготовлений з цупкого паперу і мати розмір 145х210 мм.

На лицьовому боці тимчасового посвідчення розміщують:

номер документу;

фотокартку власника розміром 35х45 мм;

ПІБ власника.

Крім того, мають бути заповнені наступні графи:

дата народження;

військове звання;

склад;

профіль;

військово-облікова спеціальність;

категорія;

придатність до проходження військової служби за станом здоров’я;

Зарахування у запас;

необхідність у повторному медичному огляді;

причина видачі посвідчення.

На зворотному боці документа повинні міститися:

дані антропометричних вимірів;

особливі відмітки;

відмітки про військовий облік;

підпис військового комісара;

печатка;

дата;

підпис власника про ознайомлення з правилами військового обліку.

Вигляд тимчасового посвідчення військовозобов'язаного. Фото: Міноборони

Варто зазначити, що тимчасове посвідчення може бути старого зразка. Воно все одно має містити фото військовозобов'язаного і такі дані:

з якої причини видане;

військове звання;

військово-облікова спеціальність;

дата народження;

назва ТЦК;

ПІБ начальника, його підпис;

дата видачі;

дата взяття на облік;

місце для записів.

Хто може отримати тимчасове посвідчення військовозобов’язаного

Тимчасове посвідчення видається військовозобов’язаним, які:

взяті на військовий облік військовозобов’язаних та яким присвоєно первинні військові звання офіцерського складу запасу (до надходження їхніх особових справ);

втратили військові квитки (до отримання);

не проходили військову службу або навчальні збори та не мають військово-облікової спеціальності;

визнані призовними комісіями непридатними в мирний час, обмежено придатними у воєнний час до військової служби за станом здоров’я (до підтвердження цього рішення під час повторного медичного огляду);

прибули з місць позбавлення волі;

військовозобов’язаним-жінкам.

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook

Заміна тимчасового посвідчення ― коли треба йти в ТЦК

Наказ МО чітко визначає, коли треба звертатися в ТЦК для заміни тимчасового посвідчення.

Заміні підлягають тимчасові посвідчення:

втрачені чи зіпсовані військовозобов'язаними;

у яких не залишилось місця для внесення інформації.

Важливо: виправлення у тимчасовому посвідченні не допускаються.

Вилучення тимчасового посвідчення у військовозобов'язаного здійснюється у порядку, визначеному КМУ. Це можуть робити:

районні (міські) ТЦК;

СБУ;

Служба зовнішньої розвідки України та інші фізичні чи юридичні особи у передбаченому законодавством порядку.

Проте, видача і знищення тимчасових посвідчень проводяться лише у порядку, встановленому для військових квитків, що визначається Міністерством оборони України, Службою безпеки України та Службою зовнішньої розвідки України для військовозобов'язаних, які там стоять на обліку.

Відповідальність за псування тимчасового посвідчення військовозобов'язаного

За псування або недбале зберігання військово-облікових документів, яке спричинило втрату їх, передбачена адміністративна відповідальність. Це штраф від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Якщо документи втрачені повторно протягом року або в особливий період — штраф від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Раніше ми писали, що таке військовий квиток, як він повинен бути заповнений та що означає кожен пункт у документі.

Нагадаємо, ми розповідали, чим загрожує відсутність військового квитка у військовозобов'язаного українця.

Також ми повідомляли, чи мають право ТЦК мобілізувати українців під час оновлення військово-облікових даних.