Не виходячи з дому — у Раді пояснили, як оновити дані без візиту в ТЦК

Працівник ТЦК за комп'ютером. Фото: armyinform.com.ua

Народна депутатка та членкиня Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз заявила, що невдовзі військовозобов'язані чоловіки зможуть оновити персональні дані без візиту до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. За її словами, це можна буде зробити після того, як закон про мобілізацію вступить в дію.

Про це Ірина Фріз розповіла в інтерв'ю NV, опублікованому в неділю, 14 квітня.

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Депутатка зазначила, що зокрема оновити дані можна через ЦНАП чи електронний кабінет, коли він почне працювати.

"Можна оновити свої військово-облікові дані через ЦНАП, де … вам ніхто не вручатиме повістку. Ви просто оновлюєте свою контактну інформацію, персональні дані. Можна оновити через електронний кабінет, коли він запрацює, дистанційно", — зазначила Фріз.

Вона підкреслила, що повістки не надсилатимуть через електронний кабінет, їх вручатимуть фізично або надсилатимуть поштою. Однак змога оновити свої дані безпосередньо в ТЦК збережеться.

Новий процес вручення повісток

Нагадаємо, адвокат Роман Сімутін заявив, що повістка-вимога вважається врученою навіть у тому випадку, якщо вона не була передана особисто військовозобов'язаному та він не перебував за адресою проживання.

Також ми писали, що часом заброньованим працівникам видають повістку заздалегідь на дату вже після закінчення терміну дії броні. Адвокат Олександр Потєшін пояснив, чи може військовозобов'язаний відмовитися від такої повістки.