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Не выходя из дома — в Раде объяснили, как обновить данные без визита в ТЦК

15 апреля 2024 03:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Не выходя из дома — в Раде объяснили, как обновить данные без визита в ТЦК
Работник ТЦК за компьютером. Фото: armyinform.com.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Народный депутат и член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Ирина Фриз заявила, что вскоре военнообязанные мужчины смогут обновить персональные данные без визита в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки. По ее словам, это можно будет сделать после того, как закон о мобилизации вступит в силу.

Об этом Ирина Фриз рассказала в интервью NV, опубликованном в воскресенье, 14 апреля.

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Как обновить персональные данные военнообязанному без визита в ТЦК

Депутат отметила, что в частности обновить данные можно через ЦНАП или электронный кабинет, когда он начнет работать.

"Можно обновить свои военно-учетные данные через ЦНАП, где вам никто не будет вручать повестку. Вы просто обновляете свою контактную информацию, персональные данные. Можно обновить через электронный кабинет, когда он заработает, дистанционно", — отметила Фриз.

Она подчеркнула, что повестки не будут посылать через электронный кабинет, их будут вручать физически или отправлять по почте. Однако возможность обновить свои данные непосредственно в ТЦК сохранится.

Новый процесс вручения повесток

Напомним, адвокат Роман Симутин заявил, что повестка-требование считается врученной даже в том случае, если она не была передана лично военнообязанному и он не находился по адресу проживания.

Также мы писали, что иногда забронированным работникам выдают повестку заранее на дату уже по истечении срока действия брони. Адвокат Александр Потешин объяснил, может ли военнообязанный отказаться от такой повестки.

Верховная Рада
закон
личные данные
ЦПАУ
мобилизация
повестки
народные депутаты
война в Украине
ТЦК и СП
війна

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