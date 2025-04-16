Добровільна ВЛК - яке покарання чекати, якщо відмова

Не з'явився на добровільну ВЛК — яке буде покарання
Якщо військовозобов’язаний громадянин самостійно створив електронне направлення на військово-лікарську комісію, але не прийшов на ВЛК, він не нестиме відповідальності за неявку. Але ТЦК все ж може відреагувати на такий вчинок громадянина.
Про це на порталі Юристи.UA написав адвокат Юрій Айвазян.
Сам оформив направлення на ВЛК і не прийшов
До юристів звернувся громадянин, який самостійно сформував електронне направлення на військово-лікарську комісію, але з певних причин не з’явився на ВЛК.
Він поцікавився, яке на нього очікує покарання.
"Відповідальності за неявку не буде, адже Ви подавали заявку на проходження ВЛК за власною ініціативою", — запевнив у відповіді адвокат Юрій Айвазян.
Якою буде реакція ТЦК
Але, додав юрист, у такій ситуації на військовозобов’язаного громадянина може очікувати інша реакція територіального центру комплектування.
"Цілком можливо, що отримаєте повістку, тому рекомендую подумати про підстави щодо отримання відстрочки", — підкреслив Айвазян.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, чим загрожує припинення проходження військово-лікарської комісії.
Додамо, ми повідомляли про те, що чекає на громадянина з відстрочкою, який відмовиться пройти ВЛК.
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