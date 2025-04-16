Добровільна ВЛК - яке покарання чекати, якщо відмова

Процес військово-лікарської комісії. Фото: advokatpost.com

Якщо військовозобов’язаний громадянин самостійно створив електронне направлення на військово-лікарську комісію, але не прийшов на ВЛК, він не нестиме відповідальності за неявку. Але ТЦК все ж може відреагувати на такий вчинок громадянина.

Про це на порталі Юристи.UA написав адвокат Юрій Айвазян.

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До юристів звернувся громадянин, який самостійно сформував електронне направлення на військово-лікарську комісію, але з певних причин не з’явився на ВЛК.

Він поцікавився, яке на нього очікує покарання.

"Відповідальності за неявку не буде, адже Ви подавали заявку на проходження ВЛК за власною ініціативою", — запевнив у відповіді адвокат Юрій Айвазян.

Якою буде реакція ТЦК

Але, додав юрист, у такій ситуації на військовозобов’язаного громадянина може очікувати інша реакція територіального центру комплектування.

"Цілком можливо, що отримаєте повістку, тому рекомендую подумати про підстави щодо отримання відстрочки", — підкреслив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чим загрожує припинення проходження військово-лікарської комісії.

Додамо, ми повідомляли про те, що чекає на громадянина з відстрочкою, який відмовиться пройти ВЛК.