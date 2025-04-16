Добровольная ВВК - какое наказание ждать, если отказ

Процесс военно-врачебной комиссии. Фото: advokatpost.com

Если военнообязанный гражданин самостоятельно создал электронное направление на военно-врачебную комиссию, но не пришел на ВВК, он не будет нести ответственности за неявку. Но ТЦК все же может отреагировать на такой поступок гражданина.

Об этом на портале Юристи.UA написал адвокат Юрий Айвазян.

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К юристам обратился гражданин, который самостоятельно сформировал электронное направление на военно-врачебную комиссию, но по определенным причинам не явился на ВВК.

Он поинтересовался, какое его ожидает наказание.

"Ответственности за неявку не будет, ведь Вы подавали заявку на прохождение ВВК по собственной инициативе", — заверил в ответе адвокат Юрий Айвазян.

Какой будет реакция ТЦК

Но, добавил юрист, в такой ситуации военнообязанного гражданина может ожидать другая реакция территориального центра комплектования.

"Вполне возможно, что получите повестку, поэтому рекомендую подумать об основаниях по получению отсрочки", — подчеркнул Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, чем грозит прекращение прохождения военно-врачебной комиссии.

Добавим, мы сообщали о том, что ждет гражданина с отсрочкой, который откажется пройти ВВК.