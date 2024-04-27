У мужчин, которые не обновят данные в ТЦК, могут забрать водительское удостоверение

Полицейский проверяет документы у водителя. Фото иллюстративное: AP/Evgeniy Maloletka

Военнообязанные, которые своевременно не обновят персональные данные в ТЦК, могут временно лишиться права управлять автомобилем. Соответствующая норма прописана в новом законе о мобилизации, который вступит в силу 18 мая.

Об этом в комментарии "РБК-Украина" сообщил юрист Ярослав Звоненко.

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Если мужчина будет игнорировать правила воинского учета, повестки, начальник ТЦК имеет право обратиться в Нацполицию, чтобы уклоняющегося объявили в розыск, задержали и доставили в военкомат. В противном случае нарушителю отправят письмо с требованием прийти в ТЦК.

"Если в течение 10 дней "требование" остается проигнорированным, ТЦК и СП обращается с исковым заявлением в суд о временном ограничении гражданина Украины в праве управления транспортными средствами во время мобилизации", — пишет "РБК-Украина".

Ограничение будет действовать пока военнообязанный не явится в ТЦК.

Напомним, в Минобороны Украины объяснили, чем отличается снятие от исключения из учета военнообязанных и кому точно не выпишут повестку.

Ранее юристы объяснили, может ли суд наложить арест на жилье и авто из-за неявки в ТЦК.