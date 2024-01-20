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Неявка по повестке в ТЦК — что ждет уклониста

20 января 2024 00:26
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
Облава ТЦК - неявка по повестке в ТЦК - что ожидает уклониста - мобилизация в Украине
Военнообязанные мужчины в ТЦК и СП. Фото: zhmerynka.city
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

Стало известно, каковы возможные последствия в случае неявки по повестке в ТЦК. В таком случае человеку угрожает административная ответственность.

Об этом рассказал юрист Андрей Приходько в эфире программы "ЄВихід".

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По словам Приходько, если повестку вручили для уточнения военно-учетных данных, а человек не явился в военкомат, то ему грозит административная ответственность.

Речь идет о штрафе в размере 30 тысяч рублей за первый раз. Во второй раз придется заплатить двойное админвзыскание.

Юрист утверждает, что в ТЦК часто вызывают для уточнения данных — места жительства и регистрации и прочее.

"Но если вы уже прошли ВЛК, вы признаны пригодным для несения службы и вам выдают повестку для несения службы, и вы не появляетесь — то по статье 334 УКУ грозит лишение свободы от 3 до 5 лет", — сказал он.

Вместе с тем юрист добавил, что Украина — правовая страна, где работают суды и свои права можно защитить.

Ранее мы писали о возможных последствиях при отказе от повестки. Отмечается, что в таком случае работники ТЦК СП составят административный акт, и это может привести к штрафу.

Также мы сообщали о том, что адвокат Роман Симутин рассказал о том, как узнать, есть ли вы в реестре военнообязанных. По его словам, это можно сделать через информационные системы Минцифры.

Напомним, президент Конфедерации работодателей Украины Алексей Мирошниченко заявил, что военные пытаются заставить бизнес выполнять несобственные функции. По его словам, Генеральный штаб хочет, чтобы руководители компаний раздавали повестки своим сотрудникам.

военный призыв
мобилизация
повестки
война в Украине
ТЦК и СП

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