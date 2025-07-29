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Главная Мобилизация Неявка по повестке — какое наказание грозит

Неявка по повестке — какое наказание грозит

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2025 04:30
Как наказывают за игнорирование повесток — правоведы дали ответ
Вручение повестки. Фото иллюстративное: кадр из видео

В условиях общей мобилизации и военного положения военнообязанные после получения повестки обязаны в указанные даты и время являться в ТЦК и СП. За игнорирование этого требования при условии отсутствия уважительных причин могут не только оштрафовать, но и приговорить к лишению свободы.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказали юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Ярослав Звоненко и адвокат адвокатского бюро "Романа Сацыка" Ярослав Хливный.

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Наказание за неявку по повестке

Правоведы отмечают, что за неявку по повестке для уточнения данных или на прохождение ВВК предусматривается административная ответственность: штраф 17–25 тысяч гривен. Также работники военкомата обращаются в полицию, чтобы подать нарушителя в розыск и в дальнейшем задержать.

Если же человек не явился по боевой повестке, его могут привлечь к уголовной ответственности.

"Боевую повестку выдают последней после всех предыдущих: когда человек уже уточнил данные, прошел ВВК и является годным к службе ВСУ", — отметил Ярослав Хливный.

За уклонение от мобилизации после получения боевой повестки военнообязанному грозит до пяти лет лишения свободы. Правда, если у человека были уважительные причины для неявки, его не будут наказывать.

"Скажем, была какая-то серьезная хирургическая операция. Тогда эту боевую повестку переписывают на другую дату. Например, надо будет прийти через месяц", — объяснил Хливный.

По словам Ярослава Звоненко, есть ряд причин, которые считаются вескими основаниями для неявки в ТЦК и СП по повестке. В частности, речь идет о стихийном бедствии, болезни военнообязанного, военных действиях на территории проживания, смерти близкого родственника.

О причине отсутствия нужно в течение трех дней сообщить ТЦК и СП. Когда же оснований для неявки больше не будет, военнообязанный должен явиться в военкомат в течение недели.

Напомним, мужчины в возрасте 50–60 лет тоже подлежат военному призыву. Правда, в основном таких военнообязанных не направляют на передовую.

Также мы сообщали, что статус пенсионера не является автоматическим основанием для освобождения от военного призыва. В то же время некоторые пенсионеры имеют право на освобождение от призыва.

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Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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