Уряд спростив продовження відстрочок — кого це стосується

Військові за комп'ютерами. Ілюстративне фото: militarnyi.com

Уряд спростив автоматичне продовження відстрочок для окремих категорій громадян. Мовиться про людей, що здійснюють опіку або догляд.

Про це інформує пресслужба Міністерства оборони України у п'ятницю, 5 грудня.

В Україні спростили продовження відстрочок для деяких громадян

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення, яке вдосконалює процедуру автоматичного продовження відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації для окремої категорії військовозобов’язаних.

Уряд уточнив перелік документів, які необхідно надати, щоб забезпечити роботу механізму автоматичного продовження відстрочок для військовозобов’язаних, які здійснюють опіку, піклування, постійний догляд або утримання повнолітньої особи.

Зокрема, передбачено можливість надання реєстраційного номера облікової картки платника податків особи, за якою здійснюється опіка, піклування, постійний догляд або утримання.

Зазначається, що наявність зазначених відомостей забезпечить дієву електронну взаємодію між Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів та іншими реєстрами (базами даних) під час автоматичного продовження відстрочки.

В Міноборони наголосили, що запроваджені зміни гарантують коректну та безперебійну роботу механізму автоматичного продовження відстрочок для цієї категорії громадян.

