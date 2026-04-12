Непридатні потрапляють до армії: реакція військового омбудсмена

Ольга Решетилова.

Ті, кого ВЛК визнала непридатними до служби, не підлягають мобілізації. Щоправда, бувають випадки, коли до війська потрапляють навіть такі громадяни. У такому разі потрібна додаткова перевірка за участю представників Міністерства оборони України та командування Сухопутних військ.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомила військовий омбудсмен Ольга Решетилова, передає Новини.LIVE.

Мобілізація непридатних

За словами військового омбудсмена, був випадок, коли в одній із частин виявили близько двох тисяч чоловіків, які, імовірно, мали статус непридатних. Служити такі мобілізовані не могли через проблеми зі здоров'ям.

"Зараз складна перевірка відбувається в одній із військових частин, куди масово прибули мобілізовані, імовірно, непридатні до військової служби. Йдеться про близько двох тисяч людей. Це справді масове порушення, яке треба не просто констатувати", — наголосила Ольга Решетилова.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на адвокатку бюро "Івана Хомича" Ольгу Воронкову повідомляв, що право на відстрочку ще не означає звільнення від призову. Має бути документальне підтвердження цього права. Тих, хто не оформив відстрочку офіційно, можуть мобілізувати так само, як і тих, хто не має підстав для уникнення служби.

Також Новини.LIVE з посиланням на портал "Юристи.UA" писав, що мобілізовані, яких відправили до навчального центру, уже є військовослужбовцями. За втечу передбачається кримінальна відповідальність. Порушника можуть позбавити волі на строк від трьох до десяти років.