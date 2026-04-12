Непригодные попадают в армию: реакция военного омбудсмена

Ольга Решетилова. Фото: УНІАН

Те, кого ВВК признала непригодными к службе, не подлежат мобилизации. Правда, бывают случаи, когда в войско попадают даже такие граждане. В таком случае нужна дополнительная проверка с участием представителей Министерства обороны Украины и командования Сухопутных войск.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщила военный омбудсмен Ольга Решетилова, передает Новини.LIVE.

Мобилизация непригодных к службе

По словам военного омбудсмена, был случай, когда в одной из частей обнаружили около двух тысяч мужчин, которые, предположительно, имели статус непригодных. Служить такие мобилизованные не могли из-за проблем со здоровьем.

"Сейчас сложная проверка происходит в одной из воинских частей, куда массово прибыли мобилизованные, вероятно, непригодные к военной службе. Речь идет об около двух тысяч человек. Это действительно массовое нарушение, которое надо не просто констатировать", — подчеркнула Ольга Решетилова.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на адвоката бюро "Ивана Хомича" Ольгу Воронкову сообщал, что право на отсрочку еще не означает освобождение от призыва. Должно быть документальное подтверждение этого права. Тех, кто не оформил отсрочку официально, могут мобилизовать так же, как и тех, кто не имеет оснований для избежания службы.

Читайте также:

Также Новини.LIVE со ссылкой на портал "Юристи.UA" писал, что мобилизованные, которых отправили в учебный центр, уже являются военнослужащими. За побег предусматривается уголовная ответственность. Нарушителя могут лишить свободы на срок от трех до десяти лет.