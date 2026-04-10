Втеча по дорозі та з навчального центру: юрист пояснив різницю

Мобілізовані громадяни на БЗВП. Фото: 150 навчальний центр Командування Сил ТрО ЗСУ

Після відправки до навчального центру ЗСУ мобілізований громадянин уже є військовослужбовцем. Тобто на нього, у випадку втечі, розповсюджуються відповідні статті Кримінального кодексу України. А от втеча до чи уже із навчального центру є різними злочинами, тож покарання за неї буде різним.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Втеча мобілізованого

Мобілізацією військовозобов’язаного населення займаються територіальні центри комплектування. Саме ТЦК направляють визнаних придатними до військової служби громадян до навчальних центрів чи відразу до підрозділів ЗСУ.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився правовими наслідками втечі мобілізованого громадянина. Зокрема, чи відрізняються з цієї точки зору процеси втечі до потрапляння у навчальний центр та із самого НЦ.

Юристи пояснили, що принципової різниці у цьому питанні немає. Так чи інакше наслідком втечі є відкриття кримінальної справи.

Відмінності у рішеннях суду

Юрист Владислав Дерій підкреслив, що навіть по дорозі до навчального центру ЗСУ мобілізований вже вважається військовослужбовцем. Дерій наголосив: "Якщо громадянин пройшов ВЛК і фізично був зарахований до БЗВП, перед законом він вже військовослужбовець, незважаючи на відсутність строкової служби в минулому та нескладання присяги".

А от конкретні статті Кримінального кодексу у цих двох випадках відрізнятимуться. Юрист пояснив: "Якщо громадянин втік по дорозі до навчального центру, то це буде розцінено як ухилення від мобілізації, тож можлива кримінальна відповідальність за статтею 336 ККУ". Покаранням за цією статтею може бути позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

Інша ситуація є уже складнішою, підкреслив Владислав Дерій: "Якщо громадянин втік з навчального центру, то це розцінюватиметься як самовільне залишення частини (ч. 5 ст. 407 Кримінального кодексу України). Цей злочин передбачає покарання від 5 до 10 років позбавлення волі".

Наявність чи відсутність присяги не впливає на таке поняття, як самовільне залишення частини. Мобілізований з моменту відправлення із ТЦК в навчальний центр уже вважається військовослужбовцем.

Дезертиром визнають бійця, який навмисно залишив військову частину або місце служби, не з'явився на службі після відрядження, відпустки, лікування, щоб ухилитися від військової служби. Таким чином дезертирство завжди характеризується прямим умислом.