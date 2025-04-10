СЗЧ в українській армії до 3 днів — чим відрізняється та які має права військовий

Затриманий військовослужбовець. Фото: ukr.radio

Військовослужбовець Збройних сил України, який пробув у СЗЧ менше трьох діб, може повернутися до своєї військової частини. Також він має право на грошове та інші види забезпечення.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Самовільне залишення військової частини — це серйозний кримінальний злочин.

Але якщо військовослужбовець повернувся із СЗЧ протягом трьох діб, він має певні права.

Крім того, що кримінальна справа у такому випадку не буде порушена, військовий може відразу повернутися до тієї частини, з якої він втік.

У всіх інших випадках військовослужбовець обов’язково потрапить до резервного батальйону, і тільки звідки його направлять на нове місце служби.

Що буде з грошима та речами для військовослужбовця

Військовослужбовець, чиє СЗЧ тривало менше трьох діб, має ще одне суттєве право.

Після того, як він повернеться, для нього тут же відновиться виплата грошового забезпечення.

Також щодо цього військового відразу ж відновиться постачання продовольчого, речового та інших видів забезпечення.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли кримінальна справа за самовільне залишення військової частини не відкривається.

Додамо, ми повідомляли про те, чи нарахують військовослужбовцю зарплату за місяць, у якому той здійснив СЗЧ.