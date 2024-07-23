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Невчасне проходження ВЛК — які будуть санкції

23 липня 2024 04:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Процес проходження ВЛК, штрафи за порушення термінів
В процесі проходження військово-лікарської комісії. Фото: "Трибуна Бровари"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

У процес загальної мобілізації частина військовозобов’язаних має пройти військово-лікарську комісію. За невчасне її проходження громадянин може бути оштрафований згідно із статтею 210 Кодексу України про адміністративні порушення.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Сергій Богун.

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В процесі мобілізації частина військовозобов’язаних громадян має пройти військово-лікарську комісію.

Ця процедура потрібна для того, аби визначити ступінь придатності громадянина до проходження військової служби в особливий період.

Покарання за невчасне проходження

У випадку ж, якщо військовозобов’язаний не з’явиться у визначений день для проходження військово-лікарської комісії, на нього будуть накладені відповідні санкції.

"Вам загрожує адміністративна відповідальність у вигляді штрафу за ст. 210 КУпАП (ч.3) — накладення штрафу від однієї тисячі до однієї тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", — пояснив військовозобов’язаному громадянину Сергій Богун.

Нагадаємо, що військовозобов’язані, які раніше мали статус "обмежено придатний", можуть отримати статус "тимчасово непридатний". Таким чином їх повторно оглянуть через 6-12 місяців.

Водночас ТЦК не мають права направляти таких громадян на центральні ВЛК, вони мають пройти огляд на районному чи міському рівнях.

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