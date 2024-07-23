Процес проходження ВЛК, штрафи за порушення термінів

Невчасне проходження ВЛК — які будуть санкції
У процес загальної мобілізації частина військовозобов’язаних має пройти військово-лікарську комісію. За невчасне її проходження громадянин може бути оштрафований згідно із статтею 210 Кодексу України про адміністративні порушення.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Сергій Богун.
Навіщо потрібна ВЛК
В процесі мобілізації частина військовозобов’язаних громадян має пройти військово-лікарську комісію.
Ця процедура потрібна для того, аби визначити ступінь придатності громадянина до проходження військової служби в особливий період.
Покарання за невчасне проходження
У випадку ж, якщо військовозобов’язаний не з’явиться у визначений день для проходження військово-лікарської комісії, на нього будуть накладені відповідні санкції.
"Вам загрожує адміністративна відповідальність у вигляді штрафу за ст. 210 КУпАП (ч.3) — накладення штрафу від однієї тисячі до однієї тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", — пояснив військовозобов’язаному громадянину Сергій Богун.
Нагадаємо, що військовозобов’язані, які раніше мали статус "обмежено придатний", можуть отримати статус "тимчасово непридатний". Таким чином їх повторно оглянуть через 6-12 місяців.
Водночас ТЦК не мають права направляти таких громадян на центральні ВЛК, вони мають пройти огляд на районному чи міському рівнях.
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