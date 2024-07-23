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Несвоевременное прохождение ВВК — какие будут санкции

23 июля 2024 04:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Процесс прохождения ВВК, штрафы за нарушение сроков
В процессе прохождения военно-врачебной комиссии. Фото: "Трибуна Бровары"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В процесс всеобщей мобилизации часть военнообязанных должна пройти военно-врачебную комиссию. За несвоевременное ее прохождение гражданин может быть оштрафован согласно статье 210 Кодекса Украины об административных нарушениях.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Сергей Богун.

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В процессе мобилизации часть военнообязанных граждан должна пройти военно-врачебную комиссию.

Эта процедура необходима для того, чтобы определить степень пригодности гражданина к прохождению военной службы в особый период.

Наказание за несвоевременное прохождение

В случае же, если военнообязанный не явится в определенный день для прохождения военно-врачебной комиссии, на него будут наложены соответствующие санкции.

"Вам грозит административная ответственность в виде штрафа по ст. 210 КУоАП (ч.3) — наложение штрафа от одной тысячи до одной тысячи пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан", — пояснил военнообязанному гражданину Сергей Богун.

Напомним, что военнообязанные, ранее имевшие статус "ограниченно годный", могут получить статус "временно непригодный". Таким образом, их повторно осмотрят через 6-12 месяцев.

В то же время, ТЦК не имеют права направлять таких граждан на центральные ВЛК, они должны пройти осмотр на районном или городском уровнях.

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