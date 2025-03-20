Кожен громадянин має право звернутись до суду, щоб оскаржити дії ТЦК, ВЛК чи незаконний призов до армії

Засідання суду. Ілюстративне фото: УНІАН

Суддя-спікер Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду України Андрій Загороднюк підтвердив можливість для осіб, які були мобілізовані з порушенням встановленої процедури, оскаржити незаконний призов через суд. Він зазначив, що кожна справа розглядається індивідуально, враховуючи всі обставини та докази.

Про це Андрій Загороднюк заявив в коментарі агенції Інтерфакс-Україна.

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Загороднюк зазначив, що рішення Верховного Суду щодо конкретної справи не означає автоматичної незворотності процедури мобілізації для всіх випадків. Суддя наголосив, що військовослужбовець має право захищати свої права, зокрема, у випадку порушення порядку проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Факт нездійснення ВЛК є підставою для оскарження призову.

Суддя також підкреслив, що рішення Верховного Суду не є обов'язковим зразком для інших судів, які розглядають подібні справи. Кожен випадок розглядається індивідуально, враховуючи всі обставини та докази.

Андрій Загороднюк закликав громадян не боятися звертатися до суду у випадку порушення їхніх прав під час мобілізації, оскільки адміністративне судочинство спрямоване на захист прав і свобод людини.

Раніше ми повідомляли про роз'яснення Верховного Суду стосовно процесу мобілізації. Стосовно з роз'ясненням, якщо процес мобілізації військовозобов'язаного розпочався, то його вже неможливо скасувати. Для скасування діють інші процедури.

Нагадаємо, ми повідомляли, скільки часу мають військовозобов'язані чоловіки для проходження ВЛК у 2025 році.