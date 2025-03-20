Каждый гражданин имеет право обратиться в суд, чтобы обжаловать действия ТЦК, ВВК или незаконный призыв в армию

Заседание суда. Иллюстративное фото: УНИАН

Судья-спикер Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Украины Андрей Загороднюк подтвердил возможность для лиц, которые были мобилизованы с нарушением установленной процедуры, обжаловать незаконный призыв через суд. Он отметил, что каждое дело рассматривается индивидуально, учитывая все обстоятельства и доказательства.

Об этом Андрей Загороднюк заявил в комментарии агентству Интерфакс-Украина.

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Загороднюк отметил, что решение Верховного Суда по конкретному делу не означает автоматической необратимости процедуры мобилизации для всех случаев. Судья отметил, что военнослужащий имеет право защищать свои права, в частности, в случае нарушения порядка прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК). Факт неосуществления ВВК является основанием для обжалования призыва.

Судья также подчеркнул, что решение Верховного Суда не является обязательным образцом для других судов, рассматривающих подобные дела. Каждый случай рассматривается индивидуально, учитывая все обстоятельства и доказательства.

Андрей Загороднюк призвал граждан не бояться обращаться в суд в случае нарушения их прав во время мобилизации, поскольку административное судопроизводство направлено на защиту прав и свобод человека.

Ранее мы сообщали о разъяснении Верховного Суда относительно процесса мобилизации. Согласно разъяснению, если процесс мобилизации военнообязанного начался, то его уже невозможно отменить. Для отмены действуют другие процедуры.

Напомним, мы сообщали, сколько времени имеют военнообязанные мужчины для прохождения ВВК в 2025 году.