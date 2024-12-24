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Ряд студентов смогут свободно выезжать за пределы Украины

24 декабря 2024 01:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Студенты иностранных вузов смогут свободно выезжать за пределы Украины
Студенты в университете. Иллюстративное фото: Flickr
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Депутаты Верховной Рады готовят законопроект, который позволит некоторым студентам свободно выезжать за пределы Украины. Речь идет о тех, кто является учеником иностранных высших учебных заведений (ВУЗов), но и здесь есть нюанс.

Об этом заявил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам прав человека Руслан Горбенко, сообщает "Укринформ".

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"Мы готовим законопроект, который позволит молодым людям, которые учатся за границей, свободно въезжать и выезжать за пределы Украины", — сказал Горбенко.

В то же время он добавил, что выезд будет доступен не для всех, а исключительно лицам в возрасте от 18 до 24 лет, которые получают образование в иностранном ВУЗе на дневной форме обучения.

"Мы должны дать этой категории граждан право беспрепятственно выезжать и возвращаться в Украину для обновления документов, виз или военно-учетных данных. Это нужно также для сохранения связей молодежи с родиной и родными, проживающими в Украине" , — резюмировал парламентарий.

Напомним, что по словам адвоката Юрия Айвазяна, прохождение срочной службы и увольнение с нее, даже во время военного положения, не является основанием выезда за границу. Единственным исключением является только тот случай, когда гражданин был освобожден от прохождения срочной службы по состоянию здоровья.

Также мы писали, что украинцы, у которых есть бронь от мобилизации в особый период, могут выезжать за границу даже в отпуск. Однако для этого нужно иметь ряд документов.

Верховная Рада студенты Украина война в Украине выезд за границу

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