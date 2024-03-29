Нові методи роботи ТЦК — на Закарпатті чоловіка підвезли до кордону, щоб мобілізувати

Працівники ТЦК перевіряють документи. Фото: apostrophe.ua

На Закарпатті представники територіального центру комплектування і соціальної підтримки підвезли чоловіка до кордону, щоб мобілізувати. Мешканець Дніпропетровської області, який приїхав на відпочинок, через дві доби вже їхав як новобранець до навчальної частини ЗСУ. Водночас ТЦК намагається "довести" провину чоловіка, нібито він є ухилянтом.

Про це повідомляє "Інформатор" у п'ятницю, 29 березня.

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Андрій Козюра 23 березня о 08:00 зійшов з потягу у закарпатському Воловці і сів до маршрутки, щоб поїхати до села Ізки. Він помітив, що до авто йдуть декілька представників ТЦК.

"До мене підійшли четверо, почали розмовляти: одразу дуже агресивно, з криками, настійливо вимагаючи документи. Викликали наряд поліції — і я показав їм свої папери. Тут раптом виявилося, що я у розшуку в якогось із ТЦК", — розповідав Козюра.

Затриманого разом з другом доправили до місцевого відділку поліції. Там на Андрія склали протокол про затримання за порушення військовозобов'язаним правил військового обліку. Для його товариша історія закінчилася саме там. Чоловік не значився у базах та відмовлявся підписувати будь-які документи.

"Щойно я вийшов за двері — скрутили, вирвали з рук телефона, заштовхали до автівки. Доправили до Воловецького ТЦК. Там я спілкувався з якимись незрозумілими для мене людьми — пропонували щось підписати, але я відмовився. За три години мене знову заштовхали до авто — старенького Mitsubishi Pajero — і відвезли до Мукачева", — каже Козюра.

У районному ТЦК його зустрів співробітник, на ім'я Антон, який знову запропонував підписувати документи. Він також сфотографував Андрія. Після цього чоловіка відвезли до лікарні, аби зробити флюорографію. Весь час поряд з ним були двоє військових.

Після двох годин розмов та погроз, розуміючи, що їх підопічний не має наміру проходити процедуру, військові примусили його сісти в автомобіль і повезли назад до ТЦК.

Як чоловіка відвезли до кордону

"Прийшов той самий Антон, сказав: мовляв, про тебе подзвонили, сказали, треба випускати. Ми тут усі приносимо вибачення, зараз тебе підвеземо у зворотному напрямку — я тоді не зрозумів, що відбувається: думаю, що це в них вже заготовлена "схема" з імпровізацією", — каже чоловік.

За словами Козюри, його знову посадили у автомобіль, цього разу - цивільний седан "Audi" з червоними європейськими номерними знаками. Пів години кудись везли, після чого Антон з кимось коротко поговорив по телефону і для чогось навіть вийшов з автомобіля. Потім знову зупинилися, відкрили двері для Андрія і вказали напрямок — мовляв, іди, там кав'ярня.

"Я зробив 5-6 кроків, спробував увімкнути телефона і побачив, що він повністю "обнулений" — немає сім-карт, пам'ять стерта. Зрозумів: таким чином у ТЦК видалили небажані відео спілкування із власними співробітниками — а в мене саме був такий запис. А тоді до мене підбігли два "козака" у цивільному, схопили і стали розпитувати: хто я, звідки, навіщо", — каже Андрій.

Виявилося, що обидва — перевдягнуті співробітники Держприкордонслужби. Чоловік припускає, що саме з ними вів діалог "Антон" з Мукачівського ТЦК — тобто, він просто передав його з рук в руки прикордонникам. Та важливо, де саме це відбулося: обидва одразу ж пояснили Андрієві, що його затримано у 800 метрах від державного кордону. Саме туди його підвезли співробітники ТЦК.

"Десь за 10 хвилин з лісу вийшли інші п'ять чи шість прикордонників. Мене сфотографували, зробили фото, вдягнувши жилета: я стою із обличчям долі, поряд собака — типове фото "ухилянта" зі зведення Держприкордонслужби. А тоді забрали до камери, де протримали до ранку", — розповів Андрій.

Пригоди тривали понад добу — поліція знову затримала чоловіка і разом з іншими такими ж чоловіками доставила до Ужгорода — там, у колишньому Центрі зайнятості, знаходиться найбільший ТЦК СП регіону. Андрій Козюра відмовлявся підписувати будь-які документи, стверджуючи, що не порушував законів, а просто є звичайним громадянином, якого тримають проти його волі.

Слід відзначити, що особливого ефекту це не мало — його просто помістили до інших затриманих, виписали "чистенькі" військово-облікові документи та розпорядження про мобілізацію до лав Збройних сил — імовірно, порушивши при цьому законодавство, оскільки чоловік перебував за межами свого регіону. Буквально силоміць, як стверджує Андрій, змусили пройти військово-лікарську комісію, а потім за пів доби без будь-яких пояснень відправили до Рівненської області, де розташована його навчальна частина.

"Паспорт мені віддали, вже перед тим, як підписувати військовий квиток. Я його бачив пів секунди — там вже все було готово, розписане, "запаковане". А у голові — фраза, яку мені сказав один зі співробітників Ужгородського ТЦК: "ми змушені діяти трошки незаконно, щоб до нас русня не прийшла", — розповів Козюра.

Нагадаємо, мешканець Червонограда на Львівщині отримав повістку і пройшов військово-лікарську комісію. При цьому чоловік не прибув до військкомату і тричі проігнорував виклики. Суд визнав ухилянта винним та покарав його на 3,3 року позбавлення волі.

Також у Хмельницькому нібито працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки силою заштовхали чоловіка у бус. Вони просто взяли його під руки і понесли до машини.