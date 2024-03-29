Новые методы работы ТЦК — на Закарпатье мужчину подвезли к границе, чтобы мобилизовать

Сотрудники ТЦК проверяют документы. Фото: apostrophe.ua

На Закарпатье представители территориального центра комплектования и социальной поддержки подвезли мужчину к границе, чтобы мобилизовать. Житель Днепропетровской области, который приехал на отдых, через два дня уже ехал как новобранец в учебную часть ВСУ. В то же время ТЦК пытается "доказать" вину мужчины, якобы он является уклонистом.

Об этом сообщает "Информатор" в пятницу, 29 марта.

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Андрей Козюра 23 марта в 08:00 сошел с поезда в закарпатском Воловце и сел в маршрутку, чтобы поехать в село Изки. Он заметил, что в авто идут несколько представителей ТЦК.

"Ко мне подошли четверо, начали разговаривать: сразу очень агрессивно, с криками, настойчиво требуя документы. Вызвали наряд полиции — и я показал им свои бумаги. Здесь вдруг оказалось, что я в розыске у какого-то из ТЦК", — рассказывал Козюра.

Задержанного вместе с другом доставили в местный отдел полиции. Там на Андрея составили протокол о задержании за нарушение военнообязанных правил военного учета. Для его товарища история закончилась именно там. Мужчина не числился в базах и отказывался подписывать какие-либо документы.

"Как только я вышел за дверь — скрутили, вырвали из рук телефона, затолкали в машину. Доставили в Воловецкий ТЦК. Там я общался с какими-то непонятными для меня людьми — предлагали что-то подписать, но я отказался. Через три часа меня снова затолкали в машину — старенького Mitsubishi Pajero — и отвезли в Мукачево", — говорит Козюра.

В районном ТЦК его встретил сотрудник по имени Антон, который снова предложил подписывать документы. Он также сфотографировал Андрея. После этого мужчину отвезли в больницу, чтобы сделать флюорографию. Все время рядом с ним были двое военных.

После двух часов разговоров и угроз, понимая, что их подопечный не намерен проходить процедуру, военные заставили его сесть в автомобиль и увезли обратно в ТЦК.

Как мужчину увезли к границе

"Пришел тот самый Антон, сказал: мол, про тебя позвонили, сказали, надо выпускать. Мы здесь все приносим извинения, сейчас тебя подвезем в обратном направлении — я тогда не понял, что происходит: думаю, что это у них уже заготовленная "схема" с импровизацией", — говорит мужчина.

По словам Козюры, его снова посадили в автомобиль, на этот раз — гражданский седан "Audi" с красными европейскими номерными знаками. Полчаса куда-то везли, после чего Антон с кем-то коротко поговорил по телефону и зачем-то даже вышел из автомобиля. Потом снова остановились, открыли дверь для Андрея и указали направление — мол, иди, там кафе.

"Я сделал 5-6 шагов, попытался включить телефон и увидел, что он полностью "обнулен" — нет сим-карт, память стерта. Понял: таким образом в ТЦК удалили нежелательные видео общения с собственными сотрудниками — а у меня как раз была такая запись. А тогда ко мне подбежали два "казака" в штатском, схватили и стали расспрашивать: кто я, откуда, зачем", — говорит Андрей.

Оказалось, что оба — переодетые сотрудники Госпогранслужбы. Мужчина предполагает, что именно с ними вел диалог "Антон" из Мукачевского ТЦК — то есть, он просто передал его из рук в руки пограничникам. Но важно, где именно это произошло: оба сразу же объяснили Андрею, что он задержан в 800 метрах от государственной границы. Именно туда его подвезли сотрудники ТЦК.

"Где-то через 10 минут из леса вышли другие пять или шесть пограничников. Меня сфотографировали, сделали фото, надев жилет: я стою с лицом судьбы, рядом собака — типичное фото "уклониста" из сводки Госпогранслужбы. А потом забрали в камеру, где продержали до утра", — рассказал Андрей.

Приключения продолжались более суток — полиция снова задержала мужчину и вместе с другими такими же мужчинами доставила в Ужгород — там, в бывшем Центре занятости, находится крупнейший ТЦК СП региона. Андрей Козюра отказывался подписывать какие-либо документы, утверждая, что не нарушал законов, а просто является обычным гражданином, которого держат против его воли.

Следует отметить, что особого эффекта это не имело - его просто поместили к другим задержанным, выписали "чистенькие" военно-учетные документы и распоряжение о мобилизации в ряды Вооруженных сил - вероятно, нарушив при этом законодательство, поскольку мужчина находился за пределами своего региона. Буквально силой, как утверждает Андрей, заставили пройти военно-врачебную комиссию, а затем через полсуток без каких-либо объяснений отправили в Ровенскую область, где расположена его учебная часть.

"Паспорт мне отдали, уже перед тем, как подписывать военный билет. Я его видел полсекунды — там уже все было готово, расписано, "запаковано". А в голове — фраза, которую мне сказал один из сотрудников Ужгородского ТЦК: "мы вынуждены действовать немножко незаконно, чтобы к нам русня не пришла", — рассказал Козюра.

Напомним, житель Червонограда во Львовской области получил повестку и прошел военно-врачебную комиссию. При этом мужчина не прибыл в военкомат и трижды проигнорировал вызовы. Суд признал уклониста виновным и наказал его на 3,3 года лишения свободы.

Также в Хмельницком якобы работники территориального центра комплектования и социальной поддержки силой затолкали мужчину в бус. Они просто взяли его под руки и понесли в машину.