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Українських чоловіків можуть примусово доставляти до ТЦК — кого це стосується

28 березня 2024 19:27
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні — кого з чоловіків дозволено примусово доставляти до ТЦК
ТЦК виписують повістку військовозобов'язаному. Скриншот з відео на Youtube
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Україні продовжуються воєнний стан та загальна мобілізація, під час якої військовозобов'язаним чоловікам вручають повістки й можуть призвати до лав ЗСУ. Крім того, такі особи у особливий період повинні стояти на військовому обліку й регулярно оновлювати свої дані у разі змін. Тих громадян, хто свідомо переховується від обліку та мобілізації можуть примусово доставити до ТЦК та СП. 

Про це повідомив заступник начальника Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування і соціальної підтримки Роман Боднар, пише "Західний курʼєр".

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Мобілізація в Україні — кого з чоловіків дозволено примусово доставляти до ТЦК
Роман Боднар на зустрічі з жителями села Космач. Фото: kuryer.if.ua 

За його словами, ТЦК стало простіше виявляти ухилянтів завдяки реєстру "Оберіг", куди вносяться відомості про людей, які офіційно перебувають у розшуку поліції за ухилення від мобілізації. 

Боднар уточнив, що військовозобов'язані особи потрапляють до цієї бази, якщо:

  • проігнорували повістку;
  • не стали на військовий облік;
  • ухилилися від призову іншими способами.

Так, за його інформацією, тільки в Івано-Франківській області близько 40 тисяч громадян внесено до електронного реєстру військовозобов’язаних "Оберіг" як таких, що перебувають у розшуку.

"Таких осіб станом на грудень 2023 року у нас в області було 36 тис. За поточний рік в цю базу внесли ще три тисячі громадян. Всі ці люди офіційно перебувають у розшуку. Тому не треба дивуватися, коли когось з військовозобов’язаних зупинили на вулиці, перевірили по базі "Оберіг" і відразу примусово доставили до ТЦК", — заявив Роман Боднар.

Він також уточнив, що примусово доставляти людей до ТЦК в порядку адміністративного затримання має право лише поліція. Тобто, співробітники ТЦК такими повноваженнями не наділені. 

Боднар додав, що від початку війни тих, хто отримав повістку, не прибув до ТЦК і думає, що його ніхто не буде шукати, дуже багато.

"Наголошую, зараз у нас обов’язкова явка до ТЦК за викликом. Цей виклик може здійснюватися в будь-який спосіб. Якщо людина думає, що не буде підписувати повістку і таким чином ухилиться, це не так", — підсумував представник ТЦК.

Раніше ми писали, як українцям дізнатися про штраф за неявку по повістці.

Нагадаємо, ми повідомляли, хто з українців зобов'язаний прийти до ТЦК без повістки вже з 1 квітня. 

Також ми інформували, кого виключать з військового обліку вже у квітні 2024 року.

війна
Україна
мобілізація
ТЦК та СП
військовозобов'язані

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