Відстрочка від мобілізації в "Резерв+"- які види можна оформити

Частина військовозобов’язаних громадян має право на продовження відстрочки від мобілізації дистанційно, через застосунок "Резерв+". Це, зокрема, люди з інвалідністю чи багатодітні батьки.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Який документ потрібен для продовження відстрочки через "Резерв+"
В Україні 2025 року відбулися певні зміни у процесі оформлення та продовження відстрочки від мобілізації.
До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, у яких випадках продовження відстрочки від мобілізації можливо зробити через застосунок "Резерв+".
За словами адвоката Юрія Айвазяна, таке право мають громадяни, які були визнані тимчасово непридатними до військової служби.
Але це право вони отримують тільки за наявності постанови військово-лікарської комісії в електронному вигляді.
Інші категорії, яким можна продовжити відстрочку через застосунок
Крім того, деякі інші категорії громадян також мають право на продовження відстрочки через "Резерв+".
Це:
- люди з інвалідністю;
- батьки трьох і більше дітей до 18 років в одному шлюбі;
- батьки дитини з інвалідністю до 18 років;
- батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;
- ті, хто має дружину або чоловіка з інвалідністю I чи II групи;
- жінки та чоловіки, які виховують дитину до 18 років, якщо їхній чоловік або дружина проходить військову службу;
- студенти денної або дуальної форми, докторанти й інтерни;
- наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники.
