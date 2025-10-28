Відстрочка від мобілізації в "Резерв+"- які види можна оформити

Застосунок для військовозобов’язаних "Резерв+". Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Частина військовозобов’язаних громадян має право на продовження відстрочки від мобілізації дистанційно, через застосунок "Резерв+". Це, зокрема, люди з інвалідністю чи багатодітні батьки.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Який документ потрібен для продовження відстрочки через "Резерв+"

В Україні 2025 року відбулися певні зміни у процесі оформлення та продовження відстрочки від мобілізації.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, у яких випадках продовження відстрочки від мобілізації можливо зробити через застосунок "Резерв+".

За словами адвоката Юрія Айвазяна, таке право мають громадяни, які були визнані тимчасово непридатними до військової служби.

Але це право вони отримують тільки за наявності постанови військово-лікарської комісії в електронному вигляді.

Інші категорії, яким можна продовжити відстрочку через застосунок

Крім того, деякі інші категорії громадян також мають право на продовження відстрочки через "Резерв+".

Це:

люди з інвалідністю;

батьки трьох і більше дітей до 18 років в одному шлюбі;

батьки дитини з інвалідністю до 18 років;

батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;

ті, хто має дружину або чоловіка з інвалідністю I чи II групи;

жінки та чоловіки, які виховують дитину до 18 років, якщо їхній чоловік або дружина проходить військову службу;

студенти денної або дуальної форми, докторанти й інтерни;

наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники.

