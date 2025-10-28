Відео
Україна
Головна Мобілізація Які відстрочки можна оформити в "Резерв+" — список

Які відстрочки можна оформити в "Резерв+" — список

Ua ru
Дата публікації: 28 жовтня 2025 12:20
Оновлено: 08:41
Відстрочка від мобілізації в "Резерв+"- які види можна оформити
Застосунок для військовозобов’язаних "Резерв+". Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Частина військовозобов’язаних громадян має право на продовження відстрочки від мобілізації дистанційно, через застосунок "Резерв+". Це, зокрема, люди з інвалідністю чи багатодітні батьки.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Який документ потрібен для продовження відстрочки через "Резерв+"

В Україні 2025 року відбулися певні зміни у процесі оформлення та продовження відстрочки від мобілізації.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, у яких випадках продовження відстрочки від мобілізації можливо зробити через застосунок "Резерв+".

За словами адвоката Юрія Айвазяна, таке право мають громадяни, які були визнані тимчасово непридатними до військової служби.

Але це право вони отримують тільки за наявності постанови військово-лікарської комісії в електронному вигляді.

Інші категорії, яким можна продовжити відстрочку через застосунок

Крім того, деякі інші категорії громадян також мають право на продовження відстрочки через "Резерв+".

Це:

  • люди з інвалідністю;
  • батьки трьох і більше дітей до 18 років в одному шлюбі;
  • батьки дитини з інвалідністю до 18 років;
  • батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;
  • ті, хто має дружину або чоловіка з інвалідністю I чи II групи;
  • жінки та чоловіки, які виховують дитину до 18 років, якщо їхній чоловік або дружина проходить військову службу;
  • студенти денної або дуальної форми, докторанти й інтерни;
  • наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як подати заяву на продовження відстрочки.

Додамо, ми повідомляли про те, чи треба знов подавати документи для продовження відстрочки.

мобілізація відстрочка батьки особа з інвалідністю Резерв+
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
