Новые правила оформления отсрочек — что изменится с 1 ноября

Дата публикации 1 ноября 2025 01:30
обновлено: 01:05
Как с 1 ноября изменились правила получения и продления отсрочек
Мужчина в ТЦК. Фото иллюстративное: Винницкий областной ТЦК и СП

С 1 ноября в Украине начинает действовать новая система оформления и продления отсрочек. В частности, изменения заключаются в продлении большинства отсрочек и подаче документов в ЦПАУ вместо ТЦК.

Об этом в пятницу, 31 октября, сообщили в Министерстве обороны Украины.

Какие изменения внедрили с 1 ноября

"Большинство полученных отсрочек — более 600 тысяч — теперь продлеваются автоматически. Те, кого это касается, уже получили оповещение в "Резерв+". Если видите такое сообщение, ничего делать не надо. Система позаботится, что отсрочка продолжилась вовремя", — объяснил руководитель цифровых продуктов Минобороны Мстислав Баник.

Новые правила оформления и продления отсрочек:

  • отсрочки, основания которых можно подтвердить в государственных реестрах или не меняются со временем, будут продлеваться автоматически;
  • основным подтверждением отсрочки стал электронный военно-учетный документ с QR-кодом, а бумажные справки с мокрыми печатями больше не выдают;
  • ТЦК больше не принимают заявления на отсрочку — те, кто не пользуется смартфоном или имеет только бумажные документы, могут подать заявления в ЦПАУ;
  • основным способом оформления отсрочки является оформление в приложении "Резерв+".

Напомним, в "Резерв+" появился новый тип отсрочки. Речь идет об отсрочке для родителей-одиночек.

Также мы сообщали, какие отсрочки можно оформить в "Резерв+". В частности, есть отсрочки для людей с инвалидностью и многодетных родителей.

Минобороны мобилизация отсрочка военнообязанные Резерв+
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
