Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Продовження відстрочки у листопаді — коли подавати заяву

Продовження відстрочки у листопаді — коли подавати заяву

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 20:00
Оновлено: 17:44
Відстрочка від мобілізації в листопаді 2025 року - коли подавати заяву на продовження
Громадяни в територіальному центрі комплектування. Фото: korosten.today

Продовження відстрочки від мобілізації має, в принципі, відбутися автоматично. Але існують варіанти, коли потрібно знову подати заяву про продовження, юристи пояснили, коли саме це варто зробити.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Реклама
Читайте також:

Продовження відстрочки — автоматично чи вручну

Попри процес загальної мобілізації, який триває в Україні, частина військовозобов’язаних громадян має право на відстрочку.

До юристів звернувся громадянин, що має відстрочку, термін дії якої завершується 5 листопада.

Чоловік поцікавився, чи потрібно йому щось робити для продовження відстрочки, чи це відбудеться автоматично.

"Загалом Вам повинні продовжити відстрочку автоматично", — пояснив у відповіді громадянину юрист Владислав Дерій.

Коли подати заяву на продовження відстрочки

Юристи також пояснили, коли варто подавати заяву про продовження відстрочки.

"Зазвичай заяву подають за тиждень до закінчення чинної відстрочки", — наголосив адвокат Юрій Айвазян.

Владислав Дерій конкретизував ситуацію для громадянина, пояснивши, як саме він має вчинити.

"Якщо Ви хочете перестрахуватися, то можете 28-29 жовтня подати заяву про відстрочку (додаток 4 постанови КМУ 560) та документи, які її підтверджують, "Укрпоштою" рекомендованим листом з описом вкладеного та повідомленням про вручення на адресу ТЦК, де Ви перебуваєте на обліку", — підкреслив Дерій.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, в яких випадках продовження відстрочки для догляду є неможливим.

Додамо, ми повідомляли про те, чи продовжать відстрочку родичу загиблого автоматично.

мобілізація відстрочка ТЦК та СП військовозобов'язані заява
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації