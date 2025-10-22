Відстрочка від мобілізації в листопаді 2025 року - коли подавати заяву на продовження

Громадяни в територіальному центрі комплектування. Фото: korosten.today

Продовження відстрочки від мобілізації має, в принципі, відбутися автоматично. Але існують варіанти, коли потрібно знову подати заяву про продовження, юристи пояснили, коли саме це варто зробити.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Продовження відстрочки — автоматично чи вручну

Попри процес загальної мобілізації, який триває в Україні, частина військовозобов’язаних громадян має право на відстрочку.

До юристів звернувся громадянин, що має відстрочку, термін дії якої завершується 5 листопада.

Чоловік поцікавився, чи потрібно йому щось робити для продовження відстрочки, чи це відбудеться автоматично.

"Загалом Вам повинні продовжити відстрочку автоматично", — пояснив у відповіді громадянину юрист Владислав Дерій.

Коли подати заяву на продовження відстрочки

Юристи також пояснили, коли варто подавати заяву про продовження відстрочки.

"Зазвичай заяву подають за тиждень до закінчення чинної відстрочки", — наголосив адвокат Юрій Айвазян.

Владислав Дерій конкретизував ситуацію для громадянина, пояснивши, як саме він має вчинити.

"Якщо Ви хочете перестрахуватися, то можете 28-29 жовтня подати заяву про відстрочку (додаток 4 постанови КМУ 560) та документи, які її підтверджують, "Укрпоштою" рекомендованим листом з описом вкладеного та повідомленням про вручення на адресу ТЦК, де Ви перебуваєте на обліку", — підкреслив Дерій.

