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Новий важливий військовий документ — кому його видаватимуть

29 липня 2024 20:33
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Тимчасове посвідчення військовозобов'язаного - хто може його отримати
Оформлення військово-облікового документу. Фото: Вінницький ТЦК
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

З 2017 року в Україні частині військовозобов’язаним видають новий військово-обліковий документ. Це тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, яке можуть отримати сім категорій громадян.

Про це йдеться у матеріалі "Новини.Pro".

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Частина військовозобов’язаних громадян України з 2017 року отримує новий військово-обліковий документ.

Це тимчасове посвідчення військовозобов’язаного. Посвідчення підтверджує приналежність власника до військового обліку.

Хто має отримати тимчасове посвідчення

Наказ Міноборони від 21 листопада 2017 року визначає сім категорій військовозобов’язаних, які можуть отримати тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.

Це:

  • усі військовозобов’язані жінки;
  • ті військовозобов’язані, які були взяті на військовий облік із наданням військового звання офіцеру запасу;
  • обмежено придатні до військової служби у військовий час;
  • непридатні до військової служби у мирний час;
  • військовозобов’язані, які не проходили військову службу і не мають військово-облікової спеціальності;
  • військовозобов’язані, які прибули з місць позбавленні волі;
  • а також ті військовозобов’язані, які втратили військовий квиток (вони отримують посвідчення справді тимчасово, до відновлення військового квитка).

Раніше ми писали, що таке тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.

Нагадаємо, ми розповідали, який вигляд повинен мати військовий квиток, як заповнюється документ і що означає кожен пункт.

Також ми інформували, чи треба українцям міняти військовий квиток старого зразка на електронний.

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