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Новый важный военный документ — кому его будут выдавать

29 июля 2024 20:33
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Временное удостоверение военнообязанного – кто может его получить
Оформление военно-учетного документа. Фото: Винницкий ТЦК
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

С 2017 года в Украине части военнообязанных выдают новый военно-учетный документ. Это временное удостоверение военнообязанного, которое могут получить семь категорий граждан.

Об этом говорится в материале "Новини.Pro".

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Часть военнообязанных граждан Украины с 2017 года получает новый военно-учетный документ.

Это временное удостоверение военнообязанного. Удостоверение подтверждает принадлежность владельца к военному учету.

Кто должен получить временное удостоверение

Приказ Минобороны от 21 ноября 2017 определяет семь категорий военнообязанных, которые могут получить временное удостоверение военнообязанного.

Это:

  • все военнообязанные женщины;
  • те военнообязанные, которые были взяты на военный учет с присвоением звания офицеру запаса;
  • ограниченно пригодные к военной службе в военное время;
  • непригодные к военной службе в мирное время;
  • военнообязанные, не проходившие военную службу и не имеющие военно-учетной специальности;
  • военнообязанные, прибывшие из мест лишения свободы;
  • а также те военнообязанные, которые потеряли военный билет (они получают удостоверение действительно временно, до восстановления военного билета).

Ранее мы писали, что такое временное удостоверение военнообязанного.

Напомним, мы рассказывали, какой вид должен выглядеть военным билетом, как заполняется документ и что означает каждый пункт.

Также мы информировали, нужно ли украинцам менять военный билет старого образца на электронный.

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