Демобілізація чоловіків до 25 років — чи дозволяє новий закон

Демобілізація військових. Фото: з відкритих джерел

Верховна Рада на законодавчому рівні заборонила мобілізацію військовозобов'язаних до 25 років. Тепер ця категорія громадян може йти служити лише добровільно.

Та чи означає це, що всі чоловіки у війську до 25 років можуть демобілізуватися — Новини.LIVE пояснила юристка Надія Шуляк.

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Демобілізація чоловіків до 25 років

"Закон не передбачає окремо порядок демобілізації військовозобов’язаних віком до 25 років. Таким чином, вбачається, що незважаючи на пряму заборону мобілізації осіб до 25 років, порядок звільнення з військової служби не затверджено. Отже, такі особи можуть бути звільнені з військової служби лише на загальних підставах (наприклад за станом здоров’я на підставі рішення ВЛК)", — сказала юристка.

Юристка Надія Шуляк. Фото: Новини.LIVE

Окрім того, в новому законі чітко зазначено, що військовозобов'язані до досягнення 25-річного віку з числа солдатів-сержантів, яким присвоєно військове звання та військово-облікову спеціальність, можуть бути призвані лише за їхньою згодою (тобто у добровільному порядку).

Як ми писали раніше, Верховна Рада України заборонила мобілізацію військовозобов'язаних українців до 25 років, ухваливши відповідний закон. Сам вік (без підтверджених документів) не дає підстав для виїзду за кордон, але, оформивши відповідні документи, ця категорія чоловіків зможе виїхати з країни.