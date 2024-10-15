Демобилизация мужчин до 25 лет — разрешает ли новый закон

Демобилизация военных. Фото: из открытых источников

Верховная Рада на законодательном уровне запретила мобилизацию военнообязанных до 25 лет. Теперь эта категория граждан может служить только добровольно.

Значит ли это, что все мужчины в армии до 25 лет могут демобилизоваться — Новини.LIVE объяснила юрист Надежда Шуляк.

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Демобилизация мужчин до 25 лет

"Закон не предусматривает отдельно порядок демобилизации военнообязанных в возрасте до 25 лет. Таким образом, усматривается, что несмотря на прямой запрет мобилизации лиц до 25 лет, порядок увольнения с военной службы не утвержден. Следовательно, такие лица могут быть уволены с военной службы только на общих основаниях (например, по состоянию здоровья на основании решения ВВК)", — сказала юрист.

Юрист Надежда Шуляк. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, в новом законе четко указано, что военнообязанные к достижению 25-летнего возраста из числа солдат-сержантов, которым присвоено воинское звание и военно-учетную специальность, могут быть призваны только с их согласия (т.е. в добровольном порядке).

Как мы писали ранее, Верховная Рада Украины запретила мобилизацию военнообязанных украинцев до 25 лет, приняв соответствующий закон. Сам возраст (без подтвержденных документов) не дает оснований для выезда за границу, но, оформив соответствующие документы, эта категория мужчин сможет выехать из страны.