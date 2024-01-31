Новый закон о мобилизации — какие изменения ожидают людей с инвалидностью

Человек в инвалидной коляске. Фото: istockphoto.com

В Верховную Раду внесли новый законопроект о мобилизации. В случае, если его примут, все мужчины согласно законопроекту 25-55 лет, которые получили инвалидность ІІ и ІІІ групп после 24 февраля 2022 года, должны пройти "просмотр на годность".

Об этом идет речь на сайте Министерства обороны Украины.

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Мужчинам устанавливают срок до конца 2024 года.

"Исключение делается для тех, кто получил инвалидность ІІ и ІІІ групп в армии, а также тем, у кого отсутствует концовка из-за ампутации", — говорится в сообщении.

Законопроект о мобилизации – что известно

Напомним, Кабинет министров внес в Верховную Раду новый законопроект о мобилизации. Комментарии и замечания по закону были учтены вместе с Генштабом, правительством и нардепами.

Напомним, нардеп от "Слуги народа" Сергей Нагорняк заявил, что народные депутаты смогут принять законопроект о мобилизации не раньше марта. По его словам, ситуация на фронте пока еще как-то позволяет Украине удерживать позиции теми людьми, которые находятся в бригадах.

Отмечается, что от мобилизации будут освобождены забронированные за органами государственной власти, другими органами власти, местного самоуправления, предприятиями и организациями.