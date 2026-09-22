Как через ЦПАУ изменить основание для отсрочки

Мужчина в ЦПАУ. Фото иллюстративное: cnaprv.gov.ua

Украинцы могут изменить основание для отсрочки от призыва, обратившись в Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ) с соответствующим заявлением и пакетом документов. Обращение рассмотрит комиссия при территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Пока она не примет решение, действующая отсрочка будет оставаться в силе.

Об этом 21 сентября сообщил Львовский областной ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Как происходит переоформление отсрочки в ЦПАУ

​Подать документы в ЦПАУ могут те военнообязанные, у которых уже есть действующая отсрочка, но появилось новое законное основание для нее. Администраторы передадут обращение на рассмотрение комиссии при районном или городском ТЦК и СП.

"На время рассмотрения заявления отсрочка продолжает действовать", — подчеркнули в региональном военкомате.

​Если специалисты примут положительное решение, новое основание внесут в систему "Оберег", а прежнее утратит силу. Если же в изменении основания откажут, военнообязанный сможет пользоваться прежней отсрочкой до конца ее срока.

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Через ЦПАУ нельзя:

заменить отсрочку на бронирование или наоборот;

отменить уже предоставленные отсрочки — для этого нужно обращаться напрямую в ТЦК и СП.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на юриста Владислава Дерия сообщал, что игнорировать направление на ВВК не стоит даже тем студентам, у которых есть отсрочка. За неявку на медосмотр предусматривается наказание. Речь идет о штрафе до 17 тысяч гривен и объявлении в розыск.

Также Новини.LIVE со ссылкой на эксперта по трудовому праву, воинскому учету и бронированию Татьяну Донец писали, что бронирование могут отменить в любой момент. Такое право имеет руководитель критически важного предприятия, на котором работает военнообязанный. Отмена доступна на портале "Дія".