Обіцяють до 140 тис. грн та премії — ГУР шукає розвідників активних дій

Навчання українських розвідників. Фото: Командування об'єднаних сил ЗС України

Головне управління розвідки оголосило набір в команду розвідників чи розвідниць активних дій. Військовим обіцяють заробітну плату до 140 тисяч гривень, а також премії.

Про це повідомила пресслужба ГУР.

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У ГУР заявили, що зараз активно шукають розвідників та розвідниць, які прагнуть допомагати Україні. Вакансія передбачає службу в одному з підрозділів активних дій Головного управління розвідки МОУ – Kraken, Артан чи Тактичній групі "Реванш".

"Постійні фізичні активності на свіжому повітрі, складні (але цікаві) маршрути, регулярні фізичні навантаження та місії на межі можливостей – це все підрозділи активних дій ГУР МО України", — йдеться у повідомленні.

Основний обов'язок — виконання розвідувальних заходів, проведення спеціальних дій.

Вимоги до кандидатів:

придатність до служби за станом здоров’я і моральними якостями,

громадянство України,

вік 18−40 років,

мотивація нищити ворога,

хороша фізична витривалість,

готовність виконувати завдання в зоні активних бойових дій,

наявність бойового досвіду буде перевагою,

відсутність близьких родичів, які є громадянами російської федерації,

неприпустимість вживання наркотиків,

відсутність непогашеної або незнятої судимості за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Умови роботи:

офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом,

можливість переведення для чинних військовослужбовців,

кваліфікована підготовка в навчальному центрі,

повне матеріальне забезпечення,

грошове забезпечення від 70 000 до 140 000 гривень (+ премії) залежно від виконання поставлених завдань,

санаторно-курортне лікування військовослужбовців та членів їх сімей,

безоплатна медична допомога, страхування та інші соціальні гарантії.

Зазначається, що для відгуку на вакансію потрібно надіслати резюме або контактні дані та опис професійного досвіду (для чинних військовослужбовців додатково звання та деталі досвіду служби) на [email protected] (натиснути на посилання для автоматичного формування листа) з темою листа "Розвідник до підрозділів активних дій ГУР МОУ".

Нагадаємо, полк "Азов" шукає на роботу фельдшерів. В полку обіцяють зарплатню до 125 тис. грн, а також доплату за перебування в зоні бойових дій.