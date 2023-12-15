Обещают до 140 тыс. грн и премии — ГУР ищет разведчиков активных действий

Обучение украинских разведчиков. Фото: Командование объединенных сил ВС Украины

Главное управление разведки объявило набор в команду разведчиков или разведчиц активных действий. Военным обещают заработную плату до 140 тысяч гривен, а также премии.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР.

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В ГУР заявили, что сейчас активно ищут разведчиков и разведчиц, стремящихся помогать Украине. Вакансия предусматривает службу в одном из подразделений активных действий Главного управления разведки МОУ — Kraken, Артан или Тактической группе Реванш.

"Постоянные физические активности на свежем воздухе, сложные (но интересные) маршруты, регулярные физические нагрузки и миссии на грани возможностей – это все подразделения активных действий ГУР МО Украины", — говорится в сообщении.

Основная обязанность — выполнение разведывательных мероприятий, проведение специальных действий.

Требования к кандидатам:

пригодность к службе по состоянию здоровья и моральным качествам,

гражданство Украины,

возраст 18-40 лет,

мотивация уничтожать врага,

хорошая физическая выносливость,

готовность выполнять задачи в зоне активных боевых действий,

наличие боевого опыта будет преимуществом,

отсутствие близких родственников, являющихся гражданами российской федерации,

недопустимость употребления наркотиков,

отсутствие непогашенной или неснятой судимости за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления.

Условия работы:

официальная мобилизация к концу военного положения или служба по контракту,

возможность перевода для действующих военнослужащих,

квалифицированная подготовка в учебном центре,

полное материальное обеспечение,

денежное довольствие от 70 000 до 140 000 гривен (+ премии) в зависимости от выполнения поставленных задач,

санаторно-курортное лечение военнослужащих и членов их семей,

безвозмездная медицинская помощь, страхование и другие социальные гарантии.

Отмечается, что для отклика на вакансию нужно отправить резюме или контактные данные и описание профессионального опыта (для действующих военнослужащих дополнительно звание и детали опыта службы) на [email protected] (нажать на ссылку для автоматического формирования письма) с темой письма "Разведчик в подразделения активных действий ГУР МОУ".

Напомним, полк "Азов" ищет на работу фельдшеров. В полку обещают з/п до 125 тыс. грн, а также доплату за пребывание в зоне боевых действий.