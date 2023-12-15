Обещают до 140 тыс. грн и премии — ГУР ищет разведчиков активных действий
Главное управление разведки объявило набор в команду разведчиков или разведчиц активных действий. Военным обещают заработную плату до 140 тысяч гривен, а также премии.
Об этом сообщила пресс-служба ГУР.
ГУР ищет разведчиков
В ГУР заявили, что сейчас активно ищут разведчиков и разведчиц, стремящихся помогать Украине. Вакансия предусматривает службу в одном из подразделений активных действий Главного управления разведки МОУ — Kraken, Артан или Тактической группе Реванш.
"Постоянные физические активности на свежем воздухе, сложные (но интересные) маршруты, регулярные физические нагрузки и миссии на грани возможностей – это все подразделения активных действий ГУР МО Украины", — говорится в сообщении.
Основная обязанность — выполнение разведывательных мероприятий, проведение специальных действий.
Требования к кандидатам:
- пригодность к службе по состоянию здоровья и моральным качествам,
- гражданство Украины,
- возраст 18-40 лет,
- мотивация уничтожать врага,
- хорошая физическая выносливость,
- готовность выполнять задачи в зоне активных боевых действий,
- наличие боевого опыта будет преимуществом,
- отсутствие близких родственников, являющихся гражданами российской федерации,
- недопустимость употребления наркотиков,
- отсутствие непогашенной или неснятой судимости за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления.
Условия работы:
- официальная мобилизация к концу военного положения или служба по контракту,
- возможность перевода для действующих военнослужащих,
- квалифицированная подготовка в учебном центре,
- полное материальное обеспечение,
- денежное довольствие от 70 000 до 140 000 гривен (+ премии) в зависимости от выполнения поставленных задач,
- санаторно-курортное лечение военнослужащих и членов их семей,
- безвозмездная медицинская помощь, страхование и другие социальные гарантии.
Отмечается, что для отклика на вакансию нужно отправить резюме или контактные данные и описание профессионального опыта (для действующих военнослужащих дополнительно звание и детали опыта службы) на [email protected] (нажать на ссылку для автоматического формирования письма) с темой письма "Разведчик в подразделения активных действий ГУР МОУ".
Напомним, полк "Азов" ищет на работу фельдшеров. В полку обещают з/п до 125 тыс. грн, а также доплату за пребывание в зоне боевых действий.
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