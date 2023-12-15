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Обещают до 140 тыс. грн и премии — ГУР ищет разведчиков активных действий

15 декабря 2023 13:42
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Обещают до 140 тыс. грн и премии — ГУР ищет разведчиков активных действий
Обучение украинских разведчиков. Фото: Командование объединенных сил ВС Украины
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Главное управление разведки объявило набор в команду разведчиков или разведчиц активных действий. Военным обещают заработную плату до 140 тысяч гривен, а также премии.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР.

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В ГУР заявили, что сейчас активно ищут разведчиков и разведчиц, стремящихся помогать Украине. Вакансия предусматривает службу в одном из подразделений активных действий Главного управления разведки МОУ — Kraken, Артан или Тактической группе Реванш.

"Постоянные физические активности на свежем воздухе, сложные (но интересные) маршруты, регулярные физические нагрузки и миссии на грани возможностей – это все подразделения активных действий ГУР МО Украины", — говорится в сообщении.

Основная обязанность — выполнение разведывательных мероприятий, проведение специальных действий.

Требования к кандидатам:

  • пригодность к службе по состоянию здоровья и моральным качествам,
  • гражданство Украины,
  • возраст 18-40 лет,
  • мотивация уничтожать врага,
  • хорошая физическая выносливость,
  • готовность выполнять задачи в зоне активных боевых действий,
  • наличие боевого опыта будет преимуществом,
  • отсутствие близких родственников, являющихся гражданами российской федерации,
  • недопустимость употребления наркотиков,
  • отсутствие непогашенной или неснятой судимости за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления.

Условия работы:

  • официальная мобилизация к концу военного положения или служба по контракту,
  • возможность перевода для действующих военнослужащих,
  • квалифицированная подготовка в учебном центре,
  • полное материальное обеспечение,
  • денежное довольствие от 70 000 до 140 000 гривен (+ премии) в зависимости от выполнения поставленных задач,
  • санаторно-курортное лечение военнослужащих и членов их семей,
  • безвозмездная медицинская помощь, страхование и другие социальные гарантии.

Отмечается, что для отклика на вакансию нужно отправить резюме или контактные данные и описание профессионального опыта (для действующих военнослужащих дополнительно звание и детали опыта службы) на [email protected] (нажать на ссылку для автоматического формирования письма) с темой письма "Разведчик в подразделения активных действий ГУР МОУ".

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Напомним, полк "Азов" ищет на работу фельдшеров. В полку обещают з/п до 125 тыс. грн, а также доплату за пребывание в зоне боевых действий.

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